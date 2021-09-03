https://ria.ru/20210903/golikova-1748547209.html

Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты

Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты - РИА Новости, 03.09.2021

Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты

Единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей вчера получили 30,2 миллиона россиян, получающих пенсии на банковские карты, рассказала заместитель... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:41

2021-09-03T13:41

2021-09-03T14:05

общество

владимир путин

татьяна голикова

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей вчера получили 30,2 миллиона россиян, получающих пенсии на банковские карты, рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании правительства.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре."В соответствии с указом президента Российской Федерации единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей гражданам, получающим пенсии на банковские карты, осуществлена 2 сентября 2021 года. В течение этого дня выплату получили 30,2 миллиона граждан на общую сумму 302 миллиарда рублей", – подчеркнула Голикова.Также она пояснила, что случаев необоснованного возврата средств и сообщений об отказе от зачислений не зафиксировано."Тем не менее, пенсионный фонд России производит мониторинг через горячую линию для оперативного решения всех возникающих вопросов", – заявила Голикова.

https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/putin-1747961530.html

россия

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общество, владимир путин, татьяна голикова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)