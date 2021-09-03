https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html

Голикова рассказала о проекте "санитарного щита"

Голикова рассказала о проекте "санитарного щита" - РИА Новости, 03.09.2021

Голикова рассказала о проекте "санитарного щита"

Проект "Санитарный щит" является одним из самых необходимых в Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:19

2021-09-03T10:19

2021-09-03T11:49

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Проект "Санитарный щит" является одним из самых необходимых в Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрел имя собственное "Санитарный щит". Сейчас мы вместе с партией "Единая Россия" активно работаем над содержанием этого документа. На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться", - сказала Голикова на марафоне "Новое знание".Она отметила, что для того, чтобы избежать социально-экономических последствий, и создан этот проект."В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ РФ, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус. К концу 2021 года - это первый маленький, но уже знаковый этап", - сказала Голикова.Она отметила, что получить результат экспресс-теста можно будет в течение 60 минут.Также Голикова рассказала о планируемом увеличении количества лабораторий, работающих с опасными вирусами."И, наконец, к 2024 году планируем создание в Российской Федерации 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут этим заниматься. Сейчас таких лабораторий три. Вы спросите, что такое высокий уровень защиты? Это вот с вирусами и бактериями так называемой 1 и 2 группы патогенности. Что это такое? Это очень заразные, очень контагиозные, приводящие к смертельному исходу болезни", - заявила она."Мы создаем и планируем завершить к 2024 году - будут созданы трехуровневые системы лабораторий по всей стране, в которых будут доступны выявления новых инфекций", - пояснила вице-премьер."Тридцатый год (2030) - это год, когда мы должны завершить проект (по созданию лабораторий, работающих с опасными вирусами – ред.) полностью, количество лабораторий должно увеличиться до 36, разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение 4 месяцев", - добавила Голикова.Она отметила, что такой короткий срок создания вакцины может вызывать недоверие к ней, что ее качество низкое, но "это не так". "РФ имеет очень богатую историю производства профилактических препаратов. Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки", - пояснила Голикова.

https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html

https://ria.ru/20210702/pandemiya-1739549627.html

https://ria.ru/20210709/obeschanie-1740502156.html

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия