Минпросвещения и ЦБ разработали курс финансовой грамотности для школ

"Мы планируем, что будет отдельный курс, внеучебный, мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением", - рассказал Кравцов в ходе лекции на марафоне "Новое знание".