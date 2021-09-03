https://ria.ru/20210903/fingramotnost-1748525483.html
Минпросвещения и ЦБ разработали курс финансовой грамотности для школ
Минпросвещения и ЦБ разработали курс финансовой грамотности для школ - РИА Новости, 03.09.2021
Минпросвещения и ЦБ разработали курс финансовой грамотности для школ
Минпросвещения РФ и ЦБ разработали курс финансовой грамотности, его будут постепенно вводить в школах в качестве дополнительных занятий, заявил министр... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:27
2021-09-03T12:27
2021-09-03T12:27
общество
образование - общество
школа
центральный банк рф (цб рф)
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ и ЦБ разработали курс финансовой грамотности, его будут постепенно вводить в школах в качестве дополнительных занятий, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Он напомнил, что элементы финансовой грамотности введены в новом курсе обществознания.Министр также заявил, что учителя пройдут обучение для нового курса, а также в педагогических вузах будущим педагогам начнут преподавать соответствующие дисциплины.
https://ria.ru/20210725/gramotnost-1742796015.html
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общество, образование - общество, школа, центральный банк рф (цб рф), сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
Минпросвещения и ЦБ разработали курс финансовой грамотности для школ
Минпросвещения и ЦБ разработали курс финграмотности для школ, он будет дополнительным