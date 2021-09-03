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Минприроды выделит "Росгеологии" средства на техническое перевооружение
Минприроды выделит "Росгеологии" средства на техническое перевооружение - РИА Новости, 03.09.2021
Минприроды выделит "Росгеологии" средства на техническое перевооружение
Министерство природных ресурсов и экологии России выделит "Росгеологии" на три года 15 миллиардов рублей для технического перевооружения компании, заявил... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:08
2021-09-03T04:08
2021-09-03T04:08
экономика
александр козлов (глава минприроды)
росгеология
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России выделит "Росгеологии" на три года 15 миллиардов рублей для технического перевооружения компании, заявил министр Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он напомнил, что у холдинга общий износ фондов превышает 90%."Поэтому мы предусмотрели выделение 15 миллиардов рублей на три года на техническое перевооружение компании", - рассказал чиновник на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки"."Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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экономика, александр козлов (глава минприроды), росгеология, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минприроды выделит "Росгеологии" средства на техническое перевооружение
Минприроды выделит "Росгеологии" 15 миллиардов рублей на техническое перевооружение
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Министерство природных ресурсов и экологии России
выделит "Росгеологии
" на три года 15 миллиардов рублей для технического перевооружения компании, заявил министр Александр Козлов
на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он напомнил, что у холдинга общий износ фондов превышает 90%.
"Поэтому мы предусмотрели выделение 15 миллиардов рублей на три года на техническое перевооружение компании", - рассказал чиновник на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.