https://ria.ru/20210903/energorynok-1748454762.html
В ФАС оценили перспективы Дальнего Востока стать ценовой зоной энергорынка
В ФАС оценили перспективы Дальнего Востока стать ценовой зоной энергорынка - РИА Новости, 03.09.2021
В ФАС оценили перспективы Дальнего Востока стать ценовой зоной энергорынка
Развитие конкуренции на Дальнем Востоке в перспективе может сделать этот регион ценовой зоной энергорынка, предположил, выступая на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:20
2021-09-03T04:20
2021-09-03T04:20
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дальний восток
виталий королев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Развитие конкуренции на Дальнем Востоке в перспективе может сделать этот регион ценовой зоной энергорынка, предположил, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев.В настоящее время Дальний Восток входит в неценовую зону энергорынка (кроме него туда входят Калининградская, Архангельская области, а также Республика Коми)."Что касается развития конкуренции на Дальнем Востоке - постепенно движемся в этом направлении… с расширением участия иных лиц в энергетике Дальнего Востока можно говорить о переводе соответствующей неценовой зоны в ценовую, как только будут появляться зачатки конкуренции на соответствующем товарном рынке. Конкуренция должна позволить привлечь сюда инвесторов", - рассказ Королев в рамках сессии "Чистая энергия Дальнего Востока для людей и новых проектов" на ВЭФ.Замглавы ФАС в связи с этим напомнил, что долгое время в регионе всей энергогенерацией владела компания "Русгидро", но полтора года назад одна из станций была приобретена частным инвестором.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/millionniki-1748404549.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дальний восток, виталий королев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В ФАС оценили перспективы Дальнего Востока стать ценовой зоной энергорынка
Замглавы ФАС Королев: Дальний Восток в перспективе может стать ценовой зоной энергорынка