Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210903/eksport-1748524696.html
Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай
Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 03.09.2021
Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай
Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил в четверг глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:24
2021-09-03T12:24
россия-китай: главное
китай
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
алексей чекунков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597717744_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6741380118b142a3de06d8f94be36315.jpg
МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил в четверг глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", прошедшего на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Нам необходимо развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Мы приветствуем торгово-инвестиционные контакты с целью увеличения производства и экспорта экологически чистого продовольствия из Дальнего Востока России в Китай", - сказал министр. По его словам, Дальневосточный федеральный округ стремится к продвижению в данном вопросе, в том числе в направлении экспорта продукции растениеводства и переработанной агропродукции, включая мясную.
https://ria.ru/20210607/dogovor-1735972297.html
китай
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597717744_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_43f687f20cacdb80793757b93555940f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:24 03.09.2021
 

Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай

© Depositphotos / Lisovskaya NataliaМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / Lisovskaya Natalia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил в четверг глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", прошедшего на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Нам необходимо развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Мы приветствуем торгово-инвестиционные контакты с целью увеличения производства и экспорта экологически чистого продовольствия из Дальнего Востока России в Китай", - сказал министр. По его словам, Дальневосточный федеральный округ стремится к продвижению в данном вопросе, в том числе в направлении экспорта продукции растениеводства и переработанной агропродукции, включая мясную.
Яблочная пастила - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:18Россия-Китай: Главное
Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайДальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Алексей ЧекунковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Лента новостейМолния