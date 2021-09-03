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Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай

Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 03.09.2021

Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай

Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил в четверг глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:24

2021-09-03T12:24

2021-09-03T12:24

россия-китай: главное

китай

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил в четверг глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", прошедшего на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Нам необходимо развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Мы приветствуем торгово-инвестиционные контакты с целью увеличения производства и экспорта экологически чистого продовольствия из Дальнего Востока России в Китай", - сказал министр. По его словам, Дальневосточный федеральный округ стремится к продвижению в данном вопросе, в том числе в направлении экспорта продукции растениеводства и переработанной агропродукции, включая мясную.

https://ria.ru/20210607/dogovor-1735972297.html

китай

дальний восток

россия

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китай, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)