https://ria.ru/20210903/donbass-1748589081.html
В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 03.09.2021
В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
Один человек погиб, ещё трое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели из-за боевых действий, заявил в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:36
2021-09-03T16:36
2021-09-03T16:39
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР."В период с 28 августа по 3 сентября 2021 года ранения получили три мирных жителя, два из которых - дети... Погиб один военнослужащий республики", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что с начала года ранения получили 84 человека, 17 из них - ополченцы, погибли 60 человек, в том числе шесть гражданских. Всего с начала конфликта в ДНР погиб 5021 человек.
https://ria.ru/20210903/donbass-1748579740.html
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:36 03.09.2021 (обновлено: 16:39 03.09.2021)
В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек, трое получили ранения