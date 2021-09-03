https://ria.ru/20210903/donbass-1748589081.html

В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек

В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 03.09.2021

В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек

Один человек погиб, ещё трое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели из-за боевых действий, заявил в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:36

2021-09-03T16:36

2021-09-03T16:39

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР."В период с 28 августа по 3 сентября 2021 года ранения получили три мирных жителя, два из которых - дети... Погиб один военнослужащий республики", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что с начала года ранения получили 84 человека, 17 из них - ополченцы, погибли 60 человек, в том числе шесть гражданских. Всего с начала конфликта в ДНР погиб 5021 человек.

https://ria.ru/20210903/donbass-1748579740.html

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр