https://ria.ru/20210903/davlenie-1748561834.html

Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан

Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан - РИА Новости, 03.09.2021

Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан

Страны Запада могут сами спровоцировать поток мигрантов из Афганистана, оказывая на страну экономическое давление, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:35

2021-09-03T14:35

2021-09-03T14:35

в мире

сша

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Страны Запада могут сами спровоцировать поток мигрантов из Афганистана, оказывая на страну экономическое давление, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.Российский дипломат напомнил, что Запад перестал оказывать Афганистану экономическую помощь, заморозил резервы страны."Если сейчас Запад наносит удар экономический по Афганистану - не столько по новым властям, сколько по населению, - то в общем можно спрогнозировать, что эти последствия миграционные могут стать еще хуже", - подчеркнул Жирнов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210903/kabul-1748559123.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов