Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
Посол России в Кабуле Жирнов: Запад может спровоцировать поток мигрантов из Афганистана
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Страны Запада могут сами спровоцировать поток мигрантов из Афганистана, оказывая на страну экономическое давление, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Это, кстати, может привести к тому самому иммиграционному давлению со стороны Афганистана на внешний мир, о котором так сильно говорят западные страны. Тут возникает вопрос - если Запад сам обвиняет талибов в том, что стало больше беженцев, то зачем тогда дополнительно усугублять эту ситуацию? Ведь беженцы бегут прежде всего от нищеты", - отметил он.
Российский дипломат напомнил, что Запад перестал оказывать Афганистану экономическую помощь, заморозил резервы страны.
"Если сейчас Запад наносит удар экономический по Афганистану - не столько по новым властям, сколько по населению, - то в общем можно спрогнозировать, что эти последствия миграционные могут стать еще хуже", - подчеркнул Жирнов.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России