https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748473546.html

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов - РИА Новости, 03.09.2021

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов

Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что в настоящее время на границе республики с ЕС "застряли"... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:20

2021-09-03T08:20

2021-09-03T10:08

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минск

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польша

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что в настоящее время на границе республики с ЕС "застряли" минимум четыре группы мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, их общая численность – около 60 человек."В настоящее время мы фиксируем четыре группы беженцев на границе – две на границе с Латвией, две – на границе с Польшей. Общее число мигрантов в этих группах – порядка 60 человек, в основном, это граждане Ирака и Афганистана", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.Вместе с тем он подчеркнул, что "ситуация меняется каждый час". "Тяжело отследить передвижения мигрантов, потому что наши коллеги-пограничники из сопредельных стран Евросоюза постоянно пытаются вытолкнуть на нашу территорию, зачастую с использованием физической силы и специальных средств, с запугиванием оружием и служебными собаками, беженцев, включая женщин и детей", - сказал собеседник.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210903/pravo-1748460869.html

https://ria.ru/20210902/chp-1748382130.html

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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко, роман подлинев