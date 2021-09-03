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На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов - РИА Новости, 03.09.2021
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов
Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что в настоящее время на границе республики с ЕС "застряли"... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:20
2021-09-03T10:08
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
польша
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что в настоящее время на границе республики с ЕС "застряли" минимум четыре группы мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, их общая численность – около 60 человек."В настоящее время мы фиксируем четыре группы беженцев на границе – две на границе с Латвией, две – на границе с Польшей. Общее число мигрантов в этих группах – порядка 60 человек, в основном, это граждане Ирака и Афганистана", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.Вместе с тем он подчеркнул, что "ситуация меняется каждый час". "Тяжело отследить передвижения мигрантов, потому что наши коллеги-пограничники из сопредельных стран Евросоюза постоянно пытаются вытолкнуть на нашу территорию, зачастую с использованием физической силы и специальных средств, с запугиванием оружием и служебными собаками, беженцев, включая женщин и детей", - сказал собеседник.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210903/pravo-1748460869.html
https://ria.ru/20210902/chp-1748382130.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко, роман подлинев
08:20 03.09.2021 (обновлено: 10:08 03.09.2021)
 
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли мигранты из Ирака и Афганистана

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша
Польские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что в настоящее время на границе республики с ЕС "застряли" минимум четыре группы мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, их общая численность – около 60 человек.
"В настоящее время мы фиксируем четыре группы беженцев на границе – две на границе с Латвией, две – на границе с Польшей. Общее число мигрантов в этих группах – порядка 60 человек, в основном, это граждане Ирака и Афганистана", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.
Латвийский и белорусский пограничники общаются через реку - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
06:13
В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
Вместе с тем он подчеркнул, что "ситуация меняется каждый час". "Тяжело отследить передвижения мигрантов, потому что наши коллеги-пограничники из сопредельных стран Евросоюза постоянно пытаются вытолкнуть на нашу территорию, зачастую с использованием физической силы и специальных средств, с запугиванием оружием и служебными собаками, беженцев, включая женщин и детей", - сказал собеседник.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.
Читайте полный текст интервью >>>
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:47
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
 
В миреЛитваБелоруссияМинскЛатвияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоРоман Подлинев
 
 
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