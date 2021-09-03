08:20 03.09.2021 (обновлено: 10:08 03.09.2021)
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли около 60 мигрантов
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией застряли мигранты из Ирака и Афганистана
© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что в настоящее время на границе республики с ЕС "застряли" минимум четыре группы мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, их общая численность – около 60 человек.
"В настоящее время мы фиксируем четыре группы беженцев на границе – две на границе с Латвией, две – на границе с Польшей. Общее число мигрантов в этих группах – порядка 60 человек, в основном, это граждане Ирака и Афганистана", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.
Вместе с тем он подчеркнул, что "ситуация меняется каждый час". "Тяжело отследить передвижения мигрантов, потому что наши коллеги-пограничники из сопредельных стран Евросоюза постоянно пытаются вытолкнуть на нашу территорию, зачастую с использованием физической силы и специальных средств, с запугиванием оружием и служебными собаками, беженцев, включая женщин и детей", - сказал собеседник.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.