https://ria.ru/20210903/alleya-1748586443.html

Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле"

Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле" - РИА Новости, 03.09.2021

Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле"

Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в московском парке "Ходынское поле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:41

2021-09-03T16:41

2021-09-03T16:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московская городская дума

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в московском парке "Ходынское поле", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие посвящено 80-летию формирования и участия московского народного ополчения в битве за Москву и контрнаступлению советских войск."Все деды и бабушки мои были участниками войны. Бабушка еще жива, а дедушки уже нет, но память о нем остается. Я буду передавать ее своим детям, так как считаю, что это моя святая обязанность. Рассказать, передать, научить правильному отношению. Тем более, что сейчас идут такие тенденции, что кто-то пытается переписать историю, но это допускать нельзя. Поэтому такие акции помимо того, что помогают озеленять город, но и напоминают нашему поколению о подвиге, о котором нельзя забывать", — сказал на церемонии открытия руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Создание Аллеи Славы станет началом масштабной акции по высадке "Кедров Великой Победы" на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев.Мероприятие реализуется при поддержке и участии представителей администрации президента РФ, сенаторов, депутатов Госдумы и Мосгордумы, правительства Москвы, представителей Минобороны РФ, руководителей общественных организаций ветеранов, детей и потомков ополченцев.

https://realty.ria.ru/20210825/posadka-1747154465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская городская дума, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы