Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210903/alleya-1748586443.html
Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле"
Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле" - РИА Новости, 03.09.2021
Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле"
Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в московском парке "Ходынское поле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:41
2021-09-03T16:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московская городская дума
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748587847_0:85:1202:761_1920x0_80_0_0_24c1a987dc553e41aaf315493807e085.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в московском парке "Ходынское поле", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие посвящено 80-летию формирования и участия московского народного ополчения в битве за Москву и контрнаступлению советских войск."Все деды и бабушки мои были участниками войны. Бабушка еще жива, а дедушки уже нет, но память о нем остается. Я буду передавать ее своим детям, так как считаю, что это моя святая обязанность. Рассказать, передать, научить правильному отношению. Тем более, что сейчас идут такие тенденции, что кто-то пытается переписать историю, но это допускать нельзя. Поэтому такие акции помимо того, что помогают озеленять город, но и напоминают нашему поколению о подвиге, о котором нельзя забывать", — сказал на церемонии открытия руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Создание Аллеи Славы станет началом масштабной акции по высадке "Кедров Великой Победы" на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев.Мероприятие реализуется при поддержке и участии представителей администрации президента РФ, сенаторов, депутатов Госдумы и Мосгордумы, правительства Москвы, представителей Минобороны РФ, руководителей общественных организаций ветеранов, детей и потомков ополченцев.
https://realty.ria.ru/20210825/posadka-1747154465.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748587847_55:0:1150:821_1920x0_80_0_0_c81acfc6d1fc83e0be98e81cdddeee03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская городская дума, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы
16:41 03.09.2021
 

Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле"

© Фото : Московская городская ДумаАллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в Москве
Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Московская городская Дума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в московском парке "Ходынское поле", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие посвящено 80-летию формирования и участия московского народного ополчения в битве за Москву и контрнаступлению советских войск.
"Все деды и бабушки мои были участниками войны. Бабушка еще жива, а дедушки уже нет, но память о нем остается. Я буду передавать ее своим детям, так как считаю, что это моя святая обязанность. Рассказать, передать, научить правильному отношению. Тем более, что сейчас идут такие тенденции, что кто-то пытается переписать историю, но это допускать нельзя. Поэтому такие акции помимо того, что помогают озеленять город, но и напоминают нашему поколению о подвиге, о котором нельзя забывать", — сказал на церемонии открытия руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Создание Аллеи Славы станет началом масштабной акции по высадке "Кедров Великой Победы" на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев.
Мероприятие реализуется при поддержке и участии представителей администрации президента РФ, сенаторов, депутатов Госдумы и Мосгордумы, правительства Москвы, представителей Минобороны РФ, руководителей общественных организаций ветеранов, детей и потомков ополченцев.
Высадка кизильника в Москве в рамках программы благоустройства - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 11:06Москва Сегодня: мегаполис для жизни
У метро "Петровский парк" в Москве посадили 270 деревьев и кустарников
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковская городская думаАнтон КульбачевскийГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния