Аллею из 80 кедров высадили в московском парке "Ходынское поле"
© Фото : Московская городская ДумаАллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в Москве
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аллею из 80 кедров для увековечения памяти народного ополчения высадили в московском парке "Ходынское поле", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие посвящено 80-летию формирования и участия московского народного ополчения в битве за Москву и контрнаступлению советских войск.
"Все деды и бабушки мои были участниками войны. Бабушка еще жива, а дедушки уже нет, но память о нем остается. Я буду передавать ее своим детям, так как считаю, что это моя святая обязанность. Рассказать, передать, научить правильному отношению. Тем более, что сейчас идут такие тенденции, что кто-то пытается переписать историю, но это допускать нельзя. Поэтому такие акции помимо того, что помогают озеленять город, но и напоминают нашему поколению о подвиге, о котором нельзя забывать", — сказал на церемонии открытия руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Создание Аллеи Славы станет началом масштабной акции по высадке "Кедров Великой Победы" на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев.
Мероприятие реализуется при поддержке и участии представителей администрации президента РФ, сенаторов, депутатов Госдумы и Мосгордумы, правительства Москвы, представителей Минобороны РФ, руководителей общественных организаций ветеранов, детей и потомков ополченцев.