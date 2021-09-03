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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748566578.html
В "Талибане"* оценили возможность возобновить полеты через два дня
В "Талибане"* оценили возможность возобновить полеты через два дня - РИА Новости, 03.09.2021
В "Талибане"* оценили возможность возобновить полеты через два дня
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* сомневается в возможности запустить полеты в аэропорту Кабула через два дня, но рассчитывает, что это... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:03
2021-09-03T15:03
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
турция
афганистан
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* сомневается в возможности запустить полеты в аэропорту Кабула через два дня, но рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель "Талибана"* Билал Карими."Работы в аэропорту продолжаются и пока не закончились, мы ожидаем их завершения в ближайшие дни, но конкретной даты возобновления работы аэропорта нет", - сказал Карими, выразив сомнение в восстановлении воздушного движения в аэропорту Кабула через два дня.По его словам, Катар и Турция помогают восстановить работу аэропорта, но масштабы ущерба огромны. Как рассказал Карими, иностранные войска вывели из строя камеры, вертолеты, самолеты, и сейчас в аэропорту наблюдаются большие разрушения.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210903/reys-1748545285.html
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в мире, сша, талибан, турция, афганистан
15:03 03.09.2021
 
В "Талибане"* оценили возможность возобновить полеты через два дня

"Талибан"* сомневается в возможности запустить полеты в аэропорту Кабула через два дня

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* сомневается в возможности запустить полеты в аэропорту Кабула через два дня, но рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель "Талибана"* Билал Карими.
"Работы в аэропорту продолжаются и пока не закончились, мы ожидаем их завершения в ближайшие дни, но конкретной даты возобновления работы аэропорта нет", - сказал Карими, выразив сомнение в восстановлении воздушного движения в аэропорту Кабула через два дня.
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По его словам, Катар и Турция помогают восстановить работу аэропорта, но масштабы ущерба огромны. Как рассказал Карими, иностранные войска вывели из строя камеры, вертолеты, самолеты, и сейчас в аэропорту наблюдаются большие разрушения.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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