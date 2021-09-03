https://ria.ru/20210903/afganistan-1748551576.html

ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель

ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель - РИА Новости, 03.09.2021

ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель

Для поддержки афганского народа Евросоюзу потребуются контакты с новыми властями Афганистана, что не означает официального признания талибов (движение... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:57

2021-09-03T13:57

2021-09-03T13:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

словения

талибан

афганистан

евросоюз

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Для поддержки афганского народа Евросоюзу потребуются контакты с новыми властями Афганистана, что не означает официального признания талибов (движение "Талибан"*), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета МИД ЕС в Словении."Министры обсуждали, как строить отношения с Афганистаном, который находится под властью "Талибана" … Министры ЕС привержены поддержке афганского народа, поэтому потребуется сотрудничество с новыми властями в Афганистане. Это не означает официального признания, это операционное сотрудничество", - сказал он.Боррель также отметил, что сотрудничество с Афганистаном будет зависеть от выполнения ряда условий."Мы (ЕС – ред.) решили работать в координации, чтобы координировать наше присутствие в Кабуле, поддерживать отношения с движением "Талибан"*, в том числе посредством общего присутствия в Кабуле при координации внешнеполитической службы ЕС, если будут созданы соответствующие условия", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748402222.html

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748523575.html

словения

афганистан

россия

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в мире, словения, талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель, россия