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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748460396.html
Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане - РИА Новости, 03.09.2021
Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия в этой стране, заявил РИА Новости руководитель агентства... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:05
2021-09-03T06:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия в этой стране, заявил РИА Новости руководитель агентства Евгений Примаков на полях Восточного экономического форума."С талибами (движение запрещено в РФ как террористическое) об этом (работе представительства – ред.) переговоров не ведется с нашей стороны. В контакте с новыми властями, об этом официально известно, находится наше посольство", - сказал Примаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что дипмиссия ведет контакты по политическим вопросам, куда может не входить тема работы представительства."Я предполагаю, что как только пыль уляжется и ситуация в области безопасности там станет более предсказуемой и понятной, мы готовы возобновить работу центра (науки и культуры – ред.) в необходимом формате, включая и курсы, и семинары", - добавил он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:05 03.09.2021
 
Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане

Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане, как позволят условия

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия в этой стране, заявил РИА Новости руководитель агентства Евгений Примаков на полях Восточного экономического форума.
"С талибами (движение запрещено в РФ как террористическое) об этом (работе представительства – ред.) переговоров не ведется с нашей стороны. В контакте с новыми властями, об этом официально известно, находится наше посольство", - сказал Примаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что дипмиссия ведет контакты по политическим вопросам, куда может не входить тема работы представительства.
"Я предполагаю, что как только пыль уляжется и ситуация в области безопасности там станет более предсказуемой и понятной, мы готовы возобновить работу центра (науки и культуры – ред.) в необходимом формате, включая и курсы, и семинары", - добавил он.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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