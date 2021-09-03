https://ria.ru/20210903/afganistan-1748460396.html

Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане

Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане - РИА Новости, 03.09.2021

Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане

Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия в этой стране, заявил РИА Новости руководитель агентства... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:05

2021-09-03T06:05

2021-09-03T06:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия в этой стране, заявил РИА Новости руководитель агентства Евгений Примаков на полях Восточного экономического форума."С талибами (движение запрещено в РФ как террористическое) об этом (работе представительства – ред.) переговоров не ведется с нашей стороны. В контакте с новыми властями, об этом официально известно, находится наше посольство", - сказал Примаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что дипмиссия ведет контакты по политическим вопросам, куда может не входить тема работы представительства."Я предполагаю, что как только пыль уляжется и ситуация в области безопасности там станет более предсказуемой и понятной, мы готовы возобновить работу центра (науки и культуры – ред.) в необходимом формате, включая и курсы, и семинары", - добавил он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)