https://ria.ru/20210903/aes-1748458788.html

Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС

Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС - РИА Новости, 03.09.2021

Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС

"Атомфлот" поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината, подконтрольного группе Kaz... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:37

2021-09-03T05:37

2021-09-03T05:37

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

атомфлот

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Атомфлот" поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината, подконтрольного группе Kaz Minerals, соответствующее предварительное соглашение о поставке электроэнергии в рамках Восточного экономического форума подписали ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом") и ООО "ГДК Баимская".Согласно распространенному на церемонии подписания пресс-релизу, "Атомфлот" поставит плавучие энергоблоки с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего – к началу 2028 года, четвертого – к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 миллиардов рублей.Подписи под соглашением поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и председатель совета директоров ООО "ГДК Баимская" Олег Новачук.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210830/kovalchuk-1747880815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, атомфлот, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)