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Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС - РИА Новости, 03.09.2021
Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
"Атомфлот" поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината, подконтрольного группе Kaz... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:37
2021-09-03T05:37
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
атомфлот
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Атомфлот" поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината, подконтрольного группе Kaz Minerals, соответствующее предварительное соглашение о поставке электроэнергии в рамках Восточного экономического форума подписали ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом") и ООО "ГДК Баимская".Согласно распространенному на церемонии подписания пресс-релизу, "Атомфлот" поставит плавучие энергоблоки с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего – к началу 2028 года, четвертого – к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 миллиардов рублей.Подписи под соглашением поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и председатель совета директоров ООО "ГДК Баимская" Олег Новачук.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210830/kovalchuk-1747880815.html
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, атомфлот, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:37 03.09.2021
 
Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС

"Атомфлот" поставит четыре плавучих энергоблока для обеспечения работы Баимского комбината

© Фото : РосэнергоатомПлавучая атомная теплоэлектростанция
Плавучая атомная теплоэлектростанция - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Росэнергоатом
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Атомфлот" поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината, подконтрольного группе Kaz Minerals, соответствующее предварительное соглашение о поставке электроэнергии в рамках Восточного экономического форума подписали ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом") и ООО "ГДК Баимская".
Согласно распространенному на церемонии подписания пресс-релизу, "Атомфлот" поставит плавучие энергоблоки с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего – к началу 2028 года, четвертого – к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 миллиардов рублей.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и председатель совета директоров ООО "ГДК Баимская" Олег Новачук.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Укороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 18:33Наука
Ковальчук рассказал о выгоде от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
 
ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетАтомфлотДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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