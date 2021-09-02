https://ria.ru/20210902/zarplata-1748267664.html
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли - РИА Новости, 02.09.2021
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли
Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:41
2021-09-02T04:41
2021-09-02T04:41
никита стасишин
жкх
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.Ранее он заявил о колоссальной нехватке квалифицированных рабочих кадров в отрасли."Зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам за последний год выросли минимум на 20%. Это видно по тем же ведомостям строительных организаций, а также общению между работодателем и соискателем", - сказал Стасишин.Отвечая на вопрос, почему несмотря на большой рост зарплат и активный спрос на рабочие кадры, люди не идут в строительство, замминистра отметил, что в настоящее время многие стремятся идти в управленцы."У нас менеджеров больше, чем людей на стройках. Как только мы этот момент переломим – у нас все будет хорошо", - добавил замминистра.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://realty.ria.ru/20210820/minstroy-1746508912.html
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никита стасишин, жкх, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли
Замминистра Стасишин: зарплаты в строительной отрасли выросли минимум на 20% за год
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости.
Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме
заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин
.
Ранее он заявил о колоссальной нехватке квалифицированных рабочих кадров в отрасли.
"Зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам за последний год выросли минимум на 20%. Это видно по тем же ведомостям строительных организаций, а также общению между работодателем и соискателем", - сказал Стасишин.
Отвечая на вопрос, почему несмотря на большой рост зарплат и активный спрос на рабочие кадры, люди не идут в строительство, замминистра отметил, что в настоящее время многие стремятся идти в управленцы.
"У нас менеджеров больше, чем людей на стройках. Как только мы этот момент переломим – у нас все будет хорошо", - добавил замминистра.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.