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В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли - РИА Новости, 02.09.2021
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли
Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:41
2021-09-02T04:41
никита стасишин
жкх
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.Ранее он заявил о колоссальной нехватке квалифицированных рабочих кадров в отрасли."Зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам за последний год выросли минимум на 20%. Это видно по тем же ведомостям строительных организаций, а также общению между работодателем и соискателем", - сказал Стасишин.Отвечая на вопрос, почему несмотря на большой рост зарплат и активный спрос на рабочие кадры, люди не идут в строительство, замминистра отметил, что в настоящее время многие стремятся идти в управленцы."У нас менеджеров больше, чем людей на стройках. Как только мы этот момент переломим – у нас все будет хорошо", - добавил замминистра.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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никита стасишин, жкх, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:41 02.09.2021
 
В Минстрое рассказали о росте зарплат в отрасли

Замминистра Стасишин: зарплаты в строительной отрасли выросли минимум на 20% за год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтроители
Строители - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Ранее он заявил о колоссальной нехватке квалифицированных рабочих кадров в отрасли.
"Зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам за последний год выросли минимум на 20%. Это видно по тем же ведомостям строительных организаций, а также общению между работодателем и соискателем", - сказал Стасишин.
Отвечая на вопрос, почему несмотря на большой рост зарплат и активный спрос на рабочие кадры, люди не идут в строительство, замминистра отметил, что в настоящее время многие стремятся идти в управленцы.
"У нас менеджеров больше, чем людей на стройках. Как только мы этот момент переломим – у нас все будет хорошо", - добавил замминистра.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 11:22
Минстрой рассказал о перспективах региональных застройщиков
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Никита СтасишинЖКХРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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