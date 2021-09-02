https://ria.ru/20210902/vaktsiny-1748305813.html

Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России

Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2021

Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России

Дефицита вакцин против COVID-2019 в российских регионах нет, общий объем их запасов составляет порядка 15 миллионов доз, сообщил глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:33

2021-09-02T10:33

2021-09-02T10:39

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дефицита вакцин против COVID-2019 в российских регионах нет, общий объем их запасов составляет порядка 15 миллионов доз, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях ВЭФ-2021."Сейчас дефицита точно нет никакого в регионах. Общий объем в остатках на вчерашние сутки - порядка 15 миллионов доз в разных стадиях, часть доставленных, часть на хранении, часть в транзите", - сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)