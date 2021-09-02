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Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России
Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России
Дефицита вакцин против COVID-2019 в российских регионах нет, общий объем их запасов составляет порядка 15 миллионов доз, сообщил глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:33
2021-09-02T10:33
2021-09-02T10:39
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дефицита вакцин против COVID-2019 в российских регионах нет, общий объем их запасов составляет порядка 15 миллионов доз, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях ВЭФ-2021."Сейчас дефицита точно нет никакого в регионах. Общий объем в остатках на вчерашние сутки - порядка 15 миллионов доз в разных стадиях, часть доставленных, часть на хранении, часть в транзите", - сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:33 02.09.2021 (обновлено: 10:39 02.09.2021)
Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России
Глава Минпромторга Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в России