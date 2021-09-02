https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748334834.html
Названы страны Европы, которые могут посетить привитые российские туристы
Названы страны Европы, которые могут посетить привитые российские туристы - РИА Новости, 02.09.2021
Названы страны Европы, которые могут посетить привитые российские туристы
Эксперты назвали европейские страны, которые могут посетить вакцинированные российскими препаратами путешественники, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:59
2021-09-02T13:59
2021-09-02T13:59
туризм
вакцинация
венгрия
хорватия
турция
греция
северная македония
албания
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты назвали европейские страны, которые могут посетить вакцинированные российскими препаратами путешественники, сообщает АТОР.В Албанию с 1 сентября могут въезжать туристы, привитые любой отечественной вакциной — это "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В этом случае они освобождаются от необходимости предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.Болгария признает сертификаты о вакцинации только "Спутник V". Иммунизированные им не обязаны предоставлять справку с результатом отрицательного ПЦР-анализа, сделанного до вылета. С любым другим препаратом такую бумагу должны предоставлять.В Черногории российские туристы вместо отрицательного ПЦР-теста могут предъявить документы о вакцинации двумя компонентами, но уточнений по конкретным препаратам нет. Два укола ставят в случае "Спутника V", "КовиВака" и "ЭпивакКороны", но в посольстве Черногории настоятельно посоветовали российским туристам приезжать именно с первым. В Северной Македонии освобождены от необходимости делать ПЦР-тест привитые "Спутником V". Остальные должны сдать ПЦР-анализ перед поездкой.Хорватия до 26 июля также разрешала беспрепятственно въезжать в страну иммунизированным "Спутником V", но с 26 июля требует у всех гостей еще и результаты ПЦР-теста.В Греции — такие же правила, хотя еще недавно можно было предоставить сертификат вакцинации любым отечественным препаратом.На Кипре привитые "Спутником V" туристы могут не предоставлять справку с результатом сделанного заранее ПЦР-анализа, но все гости — вне зависимости от ковидного статуса — по прилете должны пройти повторное тестирование.Таким образом, сейчас только четыре страны принимают сертификаты о вакцинации всеми четырьмя отечественными препаратами – это Турция, Тунис, Венгрия и Албания. В Грецию можно въехать с одним из трех. В остальные перечисленные государства — только со "Спутником V".
https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
венгрия
хорватия
турция
греция
северная македония
албания
тунис (страна)
кипр
болгария
черногория
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вакцинация, венгрия, хорватия, турция, греция, северная македония, албания, тунис (страна), кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, болгария, черногория
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Эксперты назвали европейские страны, которые могут посетить вакцинированные российскими препаратами путешественники, сообщает
АТОР.
В Албанию с 1 сентября могут въезжать туристы, привитые любой отечественной вакциной — это "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В этом случае они освобождаются от необходимости предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Болгария признает сертификаты о вакцинации только "Спутник V". Иммунизированные им не обязаны предоставлять справку с результатом отрицательного ПЦР-анализа, сделанного до вылета. С любым другим препаратом такую бумагу должны предоставлять.
В Черногории российские туристы вместо отрицательного ПЦР-теста могут предъявить документы о вакцинации двумя компонентами, но уточнений по конкретным препаратам нет. Два укола ставят в случае "Спутника V", "КовиВака" и "ЭпивакКороны", но в посольстве Черногории настоятельно посоветовали российским туристам приезжать именно с первым.
В Северной Македонии освобождены от необходимости делать ПЦР-тест привитые "Спутником V". Остальные должны сдать ПЦР-анализ перед поездкой.
Хорватия до 26 июля также разрешала беспрепятственно въезжать в страну иммунизированным "Спутником V", но с 26 июля требует у всех гостей еще и результаты ПЦР-теста.
В Греции — такие же правила, хотя еще недавно можно было предоставить сертификат вакцинации любым отечественным препаратом.
На Кипре привитые "Спутником V" туристы могут не предоставлять справку с результатом сделанного заранее ПЦР-анализа, но все гости — вне зависимости от ковидного статуса — по прилете должны пройти повторное тестирование.
Таким образом, сейчас только четыре страны принимают сертификаты о вакцинации всеми четырьмя отечественными препаратами – это Турция, Тунис, Венгрия и Албания. В Грецию можно въехать с одним из трех. В остальные перечисленные государства — только со "Спутником V".