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Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке
Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке отмечаются избыточное показатели смертности от внешних причин, в первую очередь из-за алкоголя, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:39
2021-09-02T13:39
2021-09-02T13:39
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке отмечаются избыточное показатели смертности от внешних причин, в первую очередь из-за алкоголя, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Высокое число трудоспособного населения в структуре требует особого акцента на снижение внешних причин смертности, потому что в этом регионе действительно есть избыточные показатели, в первую очередь, это, конечно же, алкоголь, сопряженные причины, и ряд вопросов касается здорового образа жизни",- сказал Мурашко на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа.
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дальний восток
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, дальний восток
Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке
Мурашко: на Дальнем Востоке избыточная смертность, в первую очередь из-за алкоголя