https://ria.ru/20210902/smertnost-1748354794.html

Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке

Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке отмечаются избыточное показатели смертности от внешних причин, в первую очередь из-за алкоголя, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:39

2021-09-02T13:39

2021-09-02T13:39

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке отмечаются избыточное показатели смертности от внешних причин, в первую очередь из-за алкоголя, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Высокое число трудоспособного населения в структуре требует особого акцента на снижение внешних причин смертности, потому что в этом регионе действительно есть избыточные показатели, в первую очередь, это, конечно же, алкоголь, сопряженные причины, и ряд вопросов касается здорового образа жизни",- сказал Мурашко на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа.

https://ria.ru/20210827/golikova-1747601889.html

дальний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, дальний восток