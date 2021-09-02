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Туризм
https://ria.ru/20210902/puteshestviya-1748194212.html
Путешественники назвали лучшие российские города для туризма
Путешественники назвали лучшие российские города для туризма - РИА Новости, 02.09.2021
Путешественники назвали лучшие российские города для туризма
Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, назвали самые привлекательные для них российские города, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:22
2021-09-02T11:22
туризм
анапа
севастополь
новости - туризм
туризм
россия
отдых в россии 2021 летом
достопримечательности
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, назвали самые привлекательные для них российские города, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3906 пользователей и выяснили, как жители и гости различных регионов оценивают тревел-потенциал последних. Респонденты делились мнениями о местах, где они живут или бывали в прошлом году, и на этой основе был составлен рейтинг популярных российских локаций. На первом этапе опрошенные проанализировали свои города проживания: например, живописна ли природа, много ли достопримечательностей, достаточно ли ресторанов и отелей, насколько хороши дороги, есть ли толпы туристов. Во второй части исследования участники опроса оценивали туристические направления, по которым они ездили в прошлом году.Наиболее привлекательным городом России с точки зрения туризма оказался Санкт-Петербург — культурная столица получила 9,4 балла. Москва отстала на три десятых, а Казань — на четыре. Далее в рейтинге расположились Сочи, Калининград и Геленджик. Десятку замыкают Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа.Среди природных достопримечательностей наиболее востребованными оказались республики Северного Кавказа. Чуть меньше симпатий получили Карелия и Байкал. Далее в списке — Крым, Краснодарский край и Алтай.Респонденты чаще всего обращали внимание на наличие достопримечательностей и живописную природу. Главными минусами называли толпы туристов, высокие цены, нехватку кафе и мест размещения.В целом участники опроса остались довольны поездками по России — количество таких ответов превышает 90 процентов по каждой локации.
https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html
https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html
анапа
севастополь
россия
калининград
республика карелия
санкт-петербург
краснодарский край
республика крым
сочи
республика алтай
геленджик
краснодар
москва
ялта
северный кавказ
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анапа, севастополь, новости - туризм, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, достопримечательности, калининград, республика карелия, санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, сочи, республика алтай, геленджик, краснодар, москва, ялта, северный кавказ, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
11:22 02.09.2021
 

Путешественники назвали лучшие российские города для туризма

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Горном Алтае
Осень в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, назвали самые привлекательные для них российские города, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3906 пользователей и выяснили, как жители и гости различных регионов оценивают тревел-потенциал последних. Респонденты делились мнениями о местах, где они живут или бывали в прошлом году, и на этой основе был составлен рейтинг популярных российских локаций.
На первом этапе опрошенные проанализировали свои города проживания: например, живописна ли природа, много ли достопримечательностей, достаточно ли ресторанов и отелей, насколько хороши дороги, есть ли толпы туристов.
Во второй части исследования участники опроса оценивали туристические направления, по которым они ездили в прошлом году.
Наиболее привлекательным городом России с точки зрения туризма оказался Санкт-Петербург — культурная столица получила 9,4 балла. Москва отстала на три десятых, а Казань — на четыре. Далее в рейтинге расположились Сочи, Калининград и Геленджик. Десятку замыкают Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа.
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Среди природных достопримечательностей наиболее востребованными оказались республики Северного Кавказа. Чуть меньше симпатий получили Карелия и Байкал. Далее в списке — Крым, Краснодарский край и Алтай.
Респонденты чаще всего обращали внимание на наличие достопримечательностей и живописную природу. Главными минусами называли толпы туристов, высокие цены, нехватку кафе и мест размещения.
В целом участники опроса остались довольны поездками по России — количество таких ответов превышает 90 процентов по каждой локации.
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