https://ria.ru/20210902/puteshestviya-1748194212.html

Путешественники назвали лучшие российские города для туризма

Путешественники назвали лучшие российские города для туризма - РИА Новости, 02.09.2021

Путешественники назвали лучшие российские города для туризма

Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, назвали самые привлекательные для них российские города, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:22

2021-09-02T11:22

2021-09-02T11:22

туризм

анапа

севастополь

новости - туризм

туризм

россия

отдых в россии 2021 летом

достопримечательности

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, назвали самые привлекательные для них российские города, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3906 пользователей и выяснили, как жители и гости различных регионов оценивают тревел-потенциал последних. Респонденты делились мнениями о местах, где они живут или бывали в прошлом году, и на этой основе был составлен рейтинг популярных российских локаций. На первом этапе опрошенные проанализировали свои города проживания: например, живописна ли природа, много ли достопримечательностей, достаточно ли ресторанов и отелей, насколько хороши дороги, есть ли толпы туристов. Во второй части исследования участники опроса оценивали туристические направления, по которым они ездили в прошлом году.Наиболее привлекательным городом России с точки зрения туризма оказался Санкт-Петербург — культурная столица получила 9,4 балла. Москва отстала на три десятых, а Казань — на четыре. Далее в рейтинге расположились Сочи, Калининград и Геленджик. Десятку замыкают Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа.Среди природных достопримечательностей наиболее востребованными оказались республики Северного Кавказа. Чуть меньше симпатий получили Карелия и Байкал. Далее в списке — Крым, Краснодарский край и Алтай.Респонденты чаще всего обращали внимание на наличие достопримечательностей и живописную природу. Главными минусами называли толпы туристов, высокие цены, нехватку кафе и мест размещения.В целом участники опроса остались довольны поездками по России — количество таких ответов превышает 90 процентов по каждой локации.

https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

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россия

калининград

республика карелия

санкт-петербург

краснодарский край

республика крым

сочи

республика алтай

геленджик

краснодар

москва

ялта

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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