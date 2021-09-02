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Онлайн-конференция по итогам приемной кампании

Онлайн-конференция по итогам приемной кампании - РИА Новости, 02.09.2021

Онлайн-конференция по итогам приемной кампании

8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2021 году.

2021-09-02T09:11

2021-09-02T09:11

2021-09-02T09:32

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Задать вопросУчастники:- доктор философских наук, академик РАО, председатель общественного движения "Образование - для всех" Олег СМОЛИН;- ио ректора НИЯУ "МИФИ" Владимир ШЕВЧЕНКО;- ректор Ярославского государственного технического университета Елена СТЕПАНОВА;- ио ректора Томского политехнического университета Дмитрий СЕДНЕВ;- ректор Сибирского федерального университета Максим РУМЯНЦЕВ;- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС.Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях? Где развернулась борьба за профессии будущего? Каковы новые тренды образовательных траекторий?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы