09:11 02.09.2021 (обновлено: 09:32 02.09.2021)
Онлайн-конференция по итогам приемной кампании
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2021 году.
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Участники:
- доктор философских наук, академик РАО, председатель общественного движения "Образование - для всех" Олег СМОЛИН;
- ио ректора НИЯУ "МИФИ" Владимир ШЕВЧЕНКО;
- ректор Ярославского государственного технического университета Елена СТЕПАНОВА;
- ио ректора Томского политехнического университета Дмитрий СЕДНЕВ;
- ректор Сибирского федерального университета Максим РУМЯНЦЕВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС.
Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях? Где развернулась борьба за профессии будущего? Каковы новые тренды образовательных траекторий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- доктор философских наук, академик РАО, председатель общественного движения "Образование - для всех" Олег СМОЛИН;
- ио ректора НИЯУ "МИФИ" Владимир ШЕВЧЕНКО;
- ректор Ярославского государственного технического университета Елена СТЕПАНОВА;
- ио ректора Томского политехнического университета Дмитрий СЕДНЕВ;
- ректор Сибирского федерального университета Максим РУМЯНЦЕВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС.
Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях? Где развернулась борьба за профессии будущего? Каковы новые тренды образовательных траекторий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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