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Онлайн-конференция по итогам приемной кампании
Онлайн-конференция по итогам приемной кампании - РИА Новости, 02.09.2021
Онлайн-конференция по итогам приемной кампании
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2021 году.
2021-09-02T09:11
2021-09-02T09:32
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Задать вопросУчастники:- доктор философских наук, академик РАО, председатель общественного движения "Образование - для всех" Олег СМОЛИН;- ио ректора НИЯУ "МИФИ" Владимир ШЕВЧЕНКО;- ректор Ярославского государственного технического университета Елена СТЕПАНОВА;- ио ректора Томского политехнического университета Дмитрий СЕДНЕВ;- ректор Сибирского федерального университета Максим РУМЯНЦЕВ;- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС.Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях? Где развернулась борьба за профессии будущего? Каковы новые тренды образовательных траекторий?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:11 02.09.2021 (обновлено: 09:32 02.09.2021)
 

Онлайн-конференция по итогам приемной кампании

Читать ria.ru в
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2021 году.
Задать вопрос

Участники:
- доктор философских наук, академик РАО, председатель общественного движения "Образование - для всех" Олег СМОЛИН;
- ио ректора НИЯУ "МИФИ" Владимир ШЕВЧЕНКО;
- ректор Ярославского государственного технического университета Елена СТЕПАНОВА;
- ио ректора Томского политехнического университета Дмитрий СЕДНЕВ;
- ректор Сибирского федерального университета Максим РУМЯНЦЕВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС.

Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях? Где развернулась борьба за профессии будущего? Каковы новые тренды образовательных траекторий?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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