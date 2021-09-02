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МСБ Дальнего Востока привлек в I полугодии 10 млрд рублей через НГС
МСБ Дальнего Востока привлек в I полугодии 10 млрд рублей через НГС - РИА Новости, 02.09.2021
МСБ Дальнего Востока привлек в I полугодии 10 млрд рублей через НГС
Благодаря национальной гарантийной системе (НГС) малый и средний бизнес Дальнего Востока в первом полугодии 2021 года привлек 10 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:00
2021-09-02T07:00
2021-09-02T07:02
новости компаний - экономика
мсп банк
восточный экономический форум (вэф)
корпорация мсп
александр исаевич
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Благодаря национальной гарантийной системе (НГС) малый и средний бизнес Дальнего Востока в первом полугодии 2021 года привлек 10 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Восточного экономического форума.При этом объем гарантийной поддержки под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) составил 3,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Было предоставлено более 580 поручительств: на 35% больше, чем годом ранее.Он напомнил, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является приоритетным, поэтому гарантии Корпорации МСП могут получить в том числе предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.Также Исаевич сообщил, что МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал в первом полугодии субъектам МСП 51 кредит на общую сумму почти 4 миллиарда рублей под поручительства РГО и гарантии корпорации.Чаще всего за гарантийной поддержкой обращались предприниматели из строительной отрасли (21% от общего объема гарантийной поддержки), сельского хозяйства и переработки (12%), а также промышленного производства (10%).Больше всего поручительств в первом полугодии выдали региональные гарантийные организации Приморского края (990 миллионов рублей), Хабаровского края (614 миллионов), Республики Бурятия (432 миллиона), Забайкальского края (408 миллионов) и Республики Саха (Якутия) – 334 миллиона рублей.Он добавил, что планируется предоставить возможность малому и среднему бизнесу воспользоваться гарантийной поддержкой при участии в программе субсидий для инвестиционных проектов в сфере туризма, которая будет работать в привязке с продуктом МСП Банка "Инвестиционное кредитование".По данным Корпорации МСП, гарантийный капитал РГО во всех субъектах ДФО на 1 июля 2021 года составлял более 5,1 миллиарда рублей.
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новости компаний - экономика, мсп банк, восточный экономический форум (вэф), корпорация мсп, александр исаевич, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Благодаря национальной гарантийной системе (НГС) малый и средний бизнес Дальнего Востока
в первом полугодии 2021 года привлек 10 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
в рамках Восточного экономического форума.
При этом объем гарантийной поддержки под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) составил 3,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Было предоставлено более 580 поручительств: на 35% больше, чем годом ранее.
"Увеличение числа получателей как финансовой, так и нефинансовой поддержки – ключевой приоритет нашей новой стратегии развития. Важнейшим элементом по ее реализации непосредственно на местах выступает региональная инфраструктура поддержки. Основная роль здесь отводится РГО, поручительства которых дают возможность бизнесу при отсутствии необходимого обеспечения получить финансирование на инвестиционные и оборотные цели", - рассказал Исаевич.
Он напомнил, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является приоритетным, поэтому гарантии Корпорации МСП могут получить в том числе предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.
Также Исаевич сообщил, что МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, выдал в первом полугодии субъектам МСП 51 кредит на общую сумму почти 4 миллиарда рублей под поручительства РГО и гарантии корпорации.
Чаще всего за гарантийной поддержкой обращались предприниматели из строительной отрасли (21% от общего объема гарантийной поддержки), сельского хозяйства и переработки (12%), а также промышленного производства (10%).
Больше всего поручительств в первом полугодии выдали региональные гарантийные организации Приморского края
(990 миллионов рублей), Хабаровского края
(614 миллионов), Республики Бурятия
(432 миллиона), Забайкальского края
(408 миллионов) и Республики Саха
(Якутия) – 334 миллиона рублей.
"Гарантийная поддержка позволила еще большему количеству малых и средних компаний в этот непростой период не только сохранить бизнес и рабочие места, но и нарастить объемы производства", - отметил Исаевич.
Он добавил, что планируется предоставить возможность малому и среднему бизнесу воспользоваться гарантийной поддержкой при участии в программе субсидий для инвестиционных проектов в сфере туризма, которая будет работать в привязке с продуктом МСП Банка "Инвестиционное кредитование".
По данным Корпорации МСП, гарантийный капитал РГО во всех субъектах ДФО на 1 июля 2021 года составлял более 5,1 миллиарда рублей.