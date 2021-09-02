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МСБ Дальнего Востока привлек в I полугодии 10 млрд рублей через НГС

МСБ Дальнего Востока привлек в I полугодии 10 млрд рублей через НГС - РИА Новости, 02.09.2021

МСБ Дальнего Востока привлек в I полугодии 10 млрд рублей через НГС

Благодаря национальной гарантийной системе (НГС) малый и средний бизнес Дальнего Востока в первом полугодии 2021 года привлек 10 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:00

2021-09-02T07:00

2021-09-02T07:02

новости компаний - экономика

мсп банк

восточный экономический форум (вэф)

корпорация мсп

александр исаевич

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Благодаря национальной гарантийной системе (НГС) малый и средний бизнес Дальнего Востока в первом полугодии 2021 года привлек 10 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Восточного экономического форума.При этом объем гарантийной поддержки под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) составил 3,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Было предоставлено более 580 поручительств: на 35% больше, чем годом ранее.Он напомнил, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является приоритетным, поэтому гарантии Корпорации МСП могут получить в том числе предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.Также Исаевич сообщил, что МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал в первом полугодии субъектам МСП 51 кредит на общую сумму почти 4 миллиарда рублей под поручительства РГО и гарантии корпорации.Чаще всего за гарантийной поддержкой обращались предприниматели из строительной отрасли (21% от общего объема гарантийной поддержки), сельского хозяйства и переработки (12%), а также промышленного производства (10%).Больше всего поручительств в первом полугодии выдали региональные гарантийные организации Приморского края (990 миллионов рублей), Хабаровского края (614 миллионов), Республики Бурятия (432 миллиона), Забайкальского края (408 миллионов) и Республики Саха (Якутия) – 334 миллиона рублей.Он добавил, что планируется предоставить возможность малому и среднему бизнесу воспользоваться гарантийной поддержкой при участии в программе субсидий для инвестиционных проектов в сфере туризма, которая будет работать в привязке с продуктом МСП Банка "Инвестиционное кредитование".По данным Корпорации МСП, гарантийный капитал РГО во всех субъектах ДФО на 1 июля 2021 года составлял более 5,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

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новости компаний - экономика, мсп банк, восточный экономический форум (вэф), корпорация мсп, александр исаевич, восточный экономический форум — 2021 (вэф)