Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/pogoda-1748367623.html
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 02.09.2021
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:37
2021-09-02T17:24
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
татьяна позднякова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_0:308:3070:2035_1920x0_80_0_0_1cce633eaee0f1c9f172f19c136fcb85.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве".Синоптик отметила, что в этот период воздух прогреется до 17-20 градусов. Однако, по ее словам, трудно предсказать, будет ли бабье лето в столице рекордно теплым.Ранее эксперты предупредили москвичей о приходе метеорологической осени и похолодании до плюс 15 градусов.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура воздуха в России в первые девять дней сентября составит 11-13 градусов — примерно на три-четыре ниже многолетних значений. Дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.
https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_bb7c5c5cb5357b627d1d1430a0140070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, татьяна позднякова, россия
14:37 02.09.2021 (обновлено: 17:24 02.09.2021)
 
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето

Метеоролог Позднякова: теплая погода порадует москвичей в конце первой декады сентября

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди идут по Никольской улице в Москве
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве".
Синоптик отметила, что в этот период воздух прогреется до 17-20 градусов. Однако, по ее словам, трудно предсказать, будет ли бабье лето в столице рекордно теплым.

"В целом сентябрь ожидается на один-полтора градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше", — подчеркнула Позднякова.

Ранее эксперты предупредили москвичей о приходе метеорологической осени и похолодании до плюс 15 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура воздуха в России в первые девять дней сентября составит 11-13 градусов — примерно на три-четыре ниже многолетних значений.
Дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 14:23
В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандПогодаТатьяна ПоздняковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
Лента новостейМолния