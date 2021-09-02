https://ria.ru/20210902/pogoda-1748367623.html

Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето

Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 02.09.2021

Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето

Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:37

2021-09-02T14:37

2021-09-02T17:24

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

татьяна позднякова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_0:308:3070:2035_1920x0_80_0_0_1cce633eaee0f1c9f172f19c136fcb85.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве".Синоптик отметила, что в этот период воздух прогреется до 17-20 градусов. Однако, по ее словам, трудно предсказать, будет ли бабье лето в столице рекордно теплым.Ранее эксперты предупредили москвичей о приходе метеорологической осени и похолодании до плюс 15 градусов.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура воздуха в России в первые девять дней сентября составит 11-13 градусов — примерно на три-четыре ниже многолетних значений. Дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.

https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, татьяна позднякова, россия