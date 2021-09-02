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Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 02.09.2021
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:37
2021-09-02T14:37
2021-09-02T17:24
общество
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гидрометцентр
роман вильфанд
погода
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Теплая погода вернется в столицу в конце первой декады сентября, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью "Вечерней Москве".Синоптик отметила, что в этот период воздух прогреется до 17-20 градусов. Однако, по ее словам, трудно предсказать, будет ли бабье лето в столице рекордно теплым.Ранее эксперты предупредили москвичей о приходе метеорологической осени и похолодании до плюс 15 градусов.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура воздуха в России в первые девять дней сентября составит 11-13 градусов — примерно на три-четыре ниже многолетних значений. Дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, татьяна позднякова, россия
14:37 02.09.2021 (обновлено: 17:24 02.09.2021)
Метеоролог рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Метеоролог Позднякова: теплая погода порадует москвичей в конце первой декады сентября