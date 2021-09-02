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Туризм
https://ria.ru/20210902/oman-1748406899.html
Власти Омана изменили правила въезда туристов в страну
Власти Омана изменили правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 02.09.2021
Власти Омана изменили правила въезда туристов в страну
Султанат Оман с 1 сентября отменил обязательный недельный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:48
2021-09-02T18:48
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Султанат Оман с 1 сентября отменил обязательный недельный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР.Новые правила будут действовать не для всех, а только получивших два компонента "Спутника V" как минимум за две недели до поездки. Сертификат должен содержать QR-код. Невакцинированные гости, сдав ПЦР-анализы, все же не смогут попасть в Оман без семидневной изоляции в заранее забронированном отеле.Кроме того, ранее все туристы сдавали два ПЦР-теста — до вылета и по прибытии. Теперь анализ будет один, и сделать его нужно не ранее чем за 96 часов до въезда, если перелет занимает более восьми часов. Если менее, то срок годности анализа сокращается до 72 часов.Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки. Справка должна содержать QR-код.Авиасообщение между Россией и Оманом не восстановлено. Добраться в султанат можно со стыковкой в Катаре, Турции и ОАЭ. Для въезда российским туристам нужна виза, получить которую можно по прибытии. Заявление на нее нужно подать заранее.Пассажиры, прилетающие в Оман без ПЦР-теста, должны будут сдать его по прибытии, а затем соблюдать карантин до получения результатов.Все это время местонахождение гостя будет определять электронный отслеживающий браслет. Если тест оказывается положительным, то карантин продлевается еще на десять дней. Оплатить анализ нужно до посадки через мобильное приложение.Все пассажиры должны пройти предварительную регистрацию через платформу (Tarasuud +) и загрузить сертификат вакцины, а также справку о вакцинации. Оба документа должны иметь QR-код для проверки.Туроператоры положительно оценивают нововведения, но не ждут скорого роста спроса на направлении: прямых рейсов нет, тарифы на стыковочных – высокие, что не позволяет конкурировать с ОАЭ.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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оаэ, турция, катар, оман, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
18:48 02.09.2021
 

Власти Омана изменили правила въезда туристов в страну

© Pixabay / Pixabay / Rimaz RaufВерблюды в Салале, Оман
Верблюды в Салале, Оман - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Pixabay / Pixabay / Rimaz Rauf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Султанат Оман с 1 сентября отменил обязательный недельный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР.
Новые правила будут действовать не для всех, а только получивших два компонента "Спутника V" как минимум за две недели до поездки. Сертификат должен содержать QR-код. Невакцинированные гости, сдав ПЦР-анализы, все же не смогут попасть в Оман без семидневной изоляции в заранее забронированном отеле.
Кроме того, ранее все туристы сдавали два ПЦР-теста — до вылета и по прибытии. Теперь анализ будет один, и сделать его нужно не ранее чем за 96 часов до въезда, если перелет занимает более восьми часов. Если менее, то срок годности анализа сокращается до 72 часов.
Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки. Справка должна содержать QR-код.
Авиасообщение между Россией и Оманом не восстановлено. Добраться в султанат можно со стыковкой в Катаре, Турции и ОАЭ. Для въезда российским туристам нужна виза, получить которую можно по прибытии. Заявление на нее нужно подать заранее.
Пассажиры, прилетающие в Оман без ПЦР-теста, должны будут сдать его по прибытии, а затем соблюдать карантин до получения результатов.
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Все это время местонахождение гостя будет определять электронный отслеживающий браслет. Если тест оказывается положительным, то карантин продлевается еще на десять дней. Оплатить анализ нужно до посадки через мобильное приложение.
Все пассажиры должны пройти предварительную регистрацию через платформу (Tarasuud +) и загрузить сертификат вакцины, а также справку о вакцинации. Оба документа должны иметь QR-код для проверки.
Туроператоры положительно оценивают нововведения, но не ждут скорого роста спроса на направлении: прямых рейсов нет, тарифы на стыковочных – высокие, что не позволяет конкурировать с ОАЭ.
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