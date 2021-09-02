https://ria.ru/20210902/obuchenie-1748266906.html
Яровая предложила создать платформу для целевого обучения
Яровая предложила создать платформу для целевого обучения - РИА Новости, 02.09.2021
Яровая предложила создать платформу для целевого обучения
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать платформу для набора выпускников российских школ на целевое обучение. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:32
2021-09-02T04:32
2021-09-02T04:32
общество
ирина яровая
госдума рф
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать платформу для набора выпускников российских школ на целевое обучение.По ее мнению, целевой набор должен стать публичной, открытой историей, чтобы любой выпускник из любой школы смог стать соискателем на целевое направление в любом регионе РФ."Полагаю, что необходимо создать публичную платформу профессионального образования, на которой будет размещаться запрос на целевое обучение", - сказала Яровая на ВЭФ.Она пояснила, что на данной платформе целевые места могли бы распределяться по заявке работодателей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210830/rakova-1747854698.html
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общество, ирина яровая, госдума рф, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Яровая предложила создать платформу для целевого обучения
Яровая предложила создать платформу для набора выпускников школ на целевое обучение