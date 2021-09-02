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СМИ сообщили о 29 погибших в результате наводнений на востоке США
СМИ сообщили о 29 погибших в результате наводнений на востоке США - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ сообщили о 29 погибших в результате наводнений на востоке США
На востоке США не менее 29 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", передает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:39
2021-09-02T23:53
в мире
сша
пенсильвания
нью-йорк (штат)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На востоке США не менее 29 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", передает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.По данным СМИ, в штате Нью-Йорк — 12 жертв, в Нью-Джерси — 14. В штате Пенсильвания власти подтвердил гибель не менее трех человек.В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
сша
пенсильвания
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
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в мире, сша, пенсильвания, нью-йорк (штат)
23:39 02.09.2021 (обновлено: 23:53 02.09.2021)
 
СМИ сообщили о 29 погибших в результате наводнений на востоке США

NBC: жертвами вызванных ураганом "Ида" ливней и наводнений на востоке США стали 29 человек

© REUTERS / Jaymee SireЗатопленная улица в Уильямсберге, Бруклин, Нью-Йорк
Затопленная улица в Уильямсберге, Бруклин, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Jaymee Sire
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На востоке США не менее 29 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", передает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
По данным СМИ, в штате Нью-Йорк — 12 жертв, в Нью-Джерси — 14. В штате Пенсильвания власти подтвердил гибель не менее трех человек.
В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.
По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
 
В миреСШАПенсильванияНью-Йорк (штат)
 
 
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