https://ria.ru/20210902/medsestra-1748384112.html

В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента

В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента - РИА Новости, 02.09.2021

В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента

Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:54

2021-09-02T15:54

2021-09-02T17:23

происшествия

кемеровская область

прокопьевск

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях появился видеоролик, автор которого утверждает, что в отделении реанимации больницы города Прокопьевска медработник била по лицу и обзывала пациента, находящегося на ИВЛ, за то, что он шевелился. На видео запечатлено, как, предположительно, работница больницы наклоняется к кровати и дергает пациента за ногу."По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… незамедлительно организована доследственная проверка. Следователем в медицинском учреждении запрошены необходимые документы. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба.Проверку сведений начали и в медицинском учреждении. "По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - пояснили в больнице.

https://ria.ru/20210823/kuzbass-1746801317.html

https://ria.ru/20210902/lekarstvo-1748185815.html

кемеровская область

прокопьевск

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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество