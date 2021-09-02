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https://ria.ru/20210902/medsestra-1748384112.html
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента - РИА Новости, 02.09.2021
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента
Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:54
2021-09-02T17:23
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях появился видеоролик, автор которого утверждает, что в отделении реанимации больницы города Прокопьевска медработник била по лицу и обзывала пациента, находящегося на ИВЛ, за то, что он шевелился. На видео запечатлено, как, предположительно, работница больницы наклоняется к кровати и дергает пациента за ногу."По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… незамедлительно организована доследственная проверка. Следователем в медицинском учреждении запрошены необходимые документы. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба.Проверку сведений начали и в медицинском учреждении. "По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - пояснили в больнице.
https://ria.ru/20210823/kuzbass-1746801317.html
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
15:54 02.09.2021 (обновлено: 17:23 02.09.2021)
 
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента

СК по Кемеровской области проверит информацию о медсестре, ударившей пациента в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в коридоре городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге
Медицинская сестра в коридоре городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, автор которого утверждает, что в отделении реанимации больницы города Прокопьевска медработник била по лицу и обзывала пациента, находящегося на ИВЛ, за то, что он шевелился. На видео запечатлено, как, предположительно, работница больницы наклоняется к кровати и дергает пациента за ногу.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… незамедлительно организована доследственная проверка. Следователем в медицинском учреждении запрошены необходимые документы. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба.
Проверку сведений начали и в медицинском учреждении. "По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - пояснили в больнице.
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