https://ria.ru/20210902/medsestra-1748384112.html
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента - РИА Новости, 02.09.2021
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента
Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:54
2021-09-02T15:54
2021-09-02T17:23
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734399360_0:168:3073:1896_1920x0_80_0_0_2914b20af85ff709ea9f5173025ac269.jpg
КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о медсестре Прокопьевской больницы, которая якобы избивала пациента реанимации, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях появился видеоролик, автор которого утверждает, что в отделении реанимации больницы города Прокопьевска медработник била по лицу и обзывала пациента, находящегося на ИВЛ, за то, что он шевелился. На видео запечатлено, как, предположительно, работница больницы наклоняется к кровати и дергает пациента за ногу."По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… незамедлительно организована доследственная проверка. Следователем в медицинском учреждении запрошены необходимые документы. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба.Проверку сведений начали и в медицинском учреждении. "По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - пояснили в больнице.
https://ria.ru/20210823/kuzbass-1746801317.html
https://ria.ru/20210902/lekarstvo-1748185815.html
кемеровская область
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734399360_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_d1fc4962181cb058a628ddfa129c21a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
15:54 02.09.2021 (обновлено: 17:23 02.09.2021)
В Кузбассе проверят инцидент с медсестрой, ударившей пациента
СК по Кемеровской области проверит информацию о медсестре, ударившей пациента в больнице