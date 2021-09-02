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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748329383.html
В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 492 пациента с COVID, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:57
2021-09-02T11:57
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 492 пациента с COVID, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 02.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировали 492 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 315 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 492 пациента с COVID, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 1 864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 492 человека. На ИВЛ находятся 315 человек. В городе выздоровели ещё 1 686 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 450 330", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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