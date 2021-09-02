https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748329383.html

В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 490 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 492 пациента с COVID, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:57

2021-09-02T11:57

2021-09-02T11:57

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 492 пациента с COVID, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

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2021

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