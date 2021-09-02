https://ria.ru/20210902/karabin-1748375670.html
В Казани задержали подозреваемого в убийстве мужчины
В Казани задержали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 02.09.2021
В Казани задержали подозреваемого в убийстве мужчины
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы нашли в четверг в одном из... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:14
2021-09-02T15:14
2021-09-02T19:51
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что в четверг в казанский отдел полиции "Азино-2" поступило сообщение о том, что в подъезде дома обнаружен труп неустановленного мужчины, примерно 40 лет, с огнестрельным ранением головы. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани", - говорится в сообщении.По предварительной информации регионального СУСК, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина "Сайга".Как сообщает МВД по Татарстану, убийство произошло в грузовом лифте дома, подозреваемый был задержан экипажами ГИБДД возле одного из торговых центров."В грузовом лифте дома 57 по улице Минская было обнаружено тело мужчины с признаками огнестрельного ранения… По "горячим следам" подозреваемый был задержан экипажами ГИБДД МВД по Татарстану возле одного из торговых центров", - говорится в сообщении.На опубликованном в соцсетях видео с камеры наблюдения в подъезде, где произошло убийство, двое мужчин подходят к лифту и стоят некоторое время в ожидании. У одного из мужчин, одетого в черные брюки, футболку и бейсболку, в руках незачехленное оружие. Он пропускает в подъехавший грузовой лифт второго мужчину и входит следом. Через некоторое время мужчина в черном быстро выходит из второго лифта и покидает подъезд.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210902/samara-1748393468.html
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:14 02.09.2021 (обновлено: 19:51 02.09.2021)
В Казани задержали подозреваемого в убийстве мужчины
СК по Татарстану: правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины
КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы нашли в четверг в одном из домов Казани
, сообщает следственное управление СК РФ
по Татарстану.
Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что в четверг в казанский отдел полиции "Азино-2" поступило сообщение о том, что в подъезде дома обнаружен труп неустановленного мужчины, примерно 40 лет, с огнестрельным ранением головы. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани", - говорится в сообщении.
По предварительной информации регионального СУСК, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина "Сайга".
Как сообщает МВД по Татарстану, убийство произошло в грузовом лифте дома, подозреваемый был задержан экипажами ГИБДД возле одного из торговых центров.
"В грузовом лифте дома 57 по улице Минская было обнаружено тело мужчины с признаками огнестрельного ранения… По "горячим следам" подозреваемый был задержан экипажами ГИБДД МВД по Татарстану возле одного из торговых центров", - говорится в сообщении.
На опубликованном в соцсетях видео с камеры наблюдения в подъезде, где произошло убийство, двое мужчин подходят к лифту и стоят некоторое время в ожидании. У одного из мужчин, одетого в черные брюки, футболку и бейсболку, в руках незачехленное оружие. Он пропускает в подъехавший грузовой лифт второго мужчину и входит следом. Через некоторое время мужчина в черном быстро выходит из второго лифта и покидает подъезд.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.