"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку
"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку для газификации
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Газпром" и "Новатэк" пока не пришли к соглашению по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатку для газификации, вопрос же с финансированием там регазификационного терминала будет обсуждаться в ближайшие дни, рассказал журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"А кто будет поставлять СПГ для газификации Камчатки, по какой цене - эти вопросы еще требуют решения. Прошли предварительные переговоры, есть позиции сторон, но пока мы не нашли понимания между "Газпромом" и "Новатэком", - рассказал Шульгинов.
9 августа, 10:44Правительство ищет поставщика СПГ на Камчатку, сообщили СМИ
Он добавил также, что Минфин не одобрил выделение средств на строительство регазификационного терминала, и тема по выделению на него денег будет обсуждаться в рамках формирования бюджета в ближайшие дни.
Летом 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин давал поручение ведомствам вместе с руководством Камчатского края, "Новатэком" и "Газпромом" представить в кабмин план обеспечения газоснабжения региона. Этот документ должен был учитывать строительство газотранспортной инфраструктуры, имея в виду планируемый комплекс перевалки СПГ "Новатэка".
Позднее, в октябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Газпром" возьмет на себя основную социальную нагрузку при газификации Камчатки за счет СПГ и будет закупать его с будущего регазификационного терминала "Новатэка" в Авачинской бухте по цене экспортного нетбэка (экспортной цены за вычетом затрат на транспортировку). Еще одним вариантом указывался собственный СПГ "Газпрома".
Губернатор края Владимир Солодов в январе сообщал журналистам, что схема газификации Камчатского края с учетом проекта "Новатэка" также прорабатывается.
Наконец, в начале августа газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака сообщила, что "Новатэк" отказался от поставок СПГ в регион, ссылаясь на нехватку свободных объемов на проекте "Ямал СПГ". Теперь ответственный за газификацию полуострова "Газпром" должен искать объемы в собственном СПГ-портфеле, однако и он не располагает свободными объемами СПГ, писала газета. В "Газпроме" считают, что "Новатэк" мог бы поставлять СПГ на Камчатку с будущего проекта "Арктик СПГ 2", где пока не все объемы законтрактованы. Но "Новатэк" в принципе не хочет этого делать из-за низких тарифов на газ на Камчатке, поясняли собеседники газеты.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.