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https://ria.ru/20210902/kamchatka-1748388165.html
"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку
"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку - РИА Новости, 02.09.2021
"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку
"Газпром" и "Новатэк" пока не пришли к соглашению по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатку для газификации, вопрос же с финансированием там... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:16
2021-09-02T16:16
экономика
камчатский край
владивосток
александр новак
министерство финансов рф (минфин россии)
газпром
михаил мишустин
ямал спг
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Газпром" и "Новатэк" пока не пришли к соглашению по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатку для газификации, вопрос же с финансированием там регазификационного терминала будет обсуждаться в ближайшие дни, рассказал журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."А кто будет поставлять СПГ для газификации Камчатки, по какой цене - эти вопросы еще требуют решения. Прошли предварительные переговоры, есть позиции сторон, но пока мы не нашли понимания между "Газпромом" и "Новатэком", - рассказал Шульгинов.Он добавил также, что Минфин не одобрил выделение средств на строительство регазификационного терминала, и тема по выделению на него денег будет обсуждаться в рамках формирования бюджета в ближайшие дни.Летом 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин давал поручение ведомствам вместе с руководством Камчатского края, "Новатэком" и "Газпромом" представить в кабмин план обеспечения газоснабжения региона. Этот документ должен был учитывать строительство газотранспортной инфраструктуры, имея в виду планируемый комплекс перевалки СПГ "Новатэка".Позднее, в октябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Газпром" возьмет на себя основную социальную нагрузку при газификации Камчатки за счет СПГ и будет закупать его с будущего регазификационного терминала "Новатэка" в Авачинской бухте по цене экспортного нетбэка (экспортной цены за вычетом затрат на транспортировку). Еще одним вариантом указывался собственный СПГ "Газпрома".Губернатор края Владимир Солодов в январе сообщал журналистам, что схема газификации Камчатского края с учетом проекта "Новатэка" также прорабатывается.Наконец, в начале августа газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака сообщила, что "Новатэк" отказался от поставок СПГ в регион, ссылаясь на нехватку свободных объемов на проекте "Ямал СПГ". Теперь ответственный за газификацию полуострова "Газпром" должен искать объемы в собственном СПГ-портфеле, однако и он не располагает свободными объемами СПГ, писала газета. В "Газпроме" считают, что "Новатэк" мог бы поставлять СПГ на Камчатку с будущего проекта "Арктик СПГ 2", где пока не все объемы законтрактованы. Но "Новатэк" в принципе не хочет этого делать из-за низких тарифов на газ на Камчатке, поясняли собеседники газеты.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210809/kamchatka-1745002385.html
https://ria.ru/20210902/novatek-1748289700.html
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экономика, камчатский край, владивосток, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), газпром, михаил мишустин, ямал спг, николай шульгинов, россия, арктик спг - 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:16 02.09.2021
 
"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку

"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку для газификации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Газпром" и "Новатэк" пока не пришли к соглашению по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатку для газификации, вопрос же с финансированием там регазификационного терминала будет обсуждаться в ближайшие дни, рассказал журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"А кто будет поставлять СПГ для газификации Камчатки, по какой цене - эти вопросы еще требуют решения. Прошли предварительные переговоры, есть позиции сторон, но пока мы не нашли понимания между "Газпромом" и "Новатэком", - рассказал Шульгинов.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Он добавил также, что Минфин не одобрил выделение средств на строительство регазификационного терминала, и тема по выделению на него денег будет обсуждаться в рамках формирования бюджета в ближайшие дни.
Летом 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин давал поручение ведомствам вместе с руководством Камчатского края, "Новатэком" и "Газпромом" представить в кабмин план обеспечения газоснабжения региона. Этот документ должен был учитывать строительство газотранспортной инфраструктуры, имея в виду планируемый комплекс перевалки СПГ "Новатэка".
Позднее, в октябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Газпром" возьмет на себя основную социальную нагрузку при газификации Камчатки за счет СПГ и будет закупать его с будущего регазификационного терминала "Новатэка" в Авачинской бухте по цене экспортного нетбэка (экспортной цены за вычетом затрат на транспортировку). Еще одним вариантом указывался собственный СПГ "Газпрома".
Губернатор края Владимир Солодов в январе сообщал журналистам, что схема газификации Камчатского края с учетом проекта "Новатэка" также прорабатывается.
Наконец, в начале августа газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака сообщила, что "Новатэк" отказался от поставок СПГ в регион, ссылаясь на нехватку свободных объемов на проекте "Ямал СПГ". Теперь ответственный за газификацию полуострова "Газпром" должен искать объемы в собственном СПГ-портфеле, однако и он не располагает свободными объемами СПГ, писала газета. В "Газпроме" считают, что "Новатэк" мог бы поставлять СПГ на Камчатку с будущего проекта "Арктик СПГ 2", где пока не все объемы законтрактованы. Но "Новатэк" в принципе не хочет этого делать из-за низких тарифов на газ на Камчатке, поясняли собеседники газеты.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
Участники сессии Бизнес-диалог Россия - АСЕАН на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаКамчатский крайВладивостокАлександр НовакМинистерство финансов РФ (Минфин России)ГазпромМихаил МишустинЯмал СПГНиколай ШульгиновРоссияАрктик СПГ - 2Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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