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Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей
Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 02.09.2021
Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей
Министерство обороны попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании "Туполев" более 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 31... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:35
2021-09-02T20:40
москва
арбитражный суд г. москвы
министерство обороны рф (минобороны рф)
пао "туполев"
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании "Туполев" более 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 31 марта 2016 года.Как следует из опубликованного определения суда, иск поступил в инстанцию 23 августа, его уже приняли к производству. Предварительные слушания назначили на 28 сентября.Как указано в документах ПАО "Туполев", предмет контракта — "выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов согласно перечню, утверждаемому в 2016-2018 годах". Другие подробности не приводятся.ПАО "Туполев" — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
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москва, арбитражный суд г. москвы, министерство обороны рф (минобороны рф), пао "туполев"
19:35 02.09.2021 (обновлено: 20:40 02.09.2021)
 
Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей

Минобороны потребовало от "Туполева" 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании "Туполев" более 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 31 марта 2016 года.
Как следует из опубликованного определения суда, иск поступил в инстанцию 23 августа, его уже приняли к производству. Предварительные слушания назначили на 28 сентября.
Как указано в документах ПАО "Туполев", предмет контракта — "выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов согласно перечню, утверждаемому в 2016-2018 годах". Другие подробности не приводятся.
ПАО "Туполев" — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Летный отряд "Россия" проиграл суд "Туполеву" на 72 миллиона рублей
 
МоскваАрбитражный суд г. МосквыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПАО "Туполев"
 
 
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