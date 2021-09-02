https://ria.ru/20210902/goskontrakt-1748423871.html

Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей

Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 02.09.2021

Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей

Министерство обороны попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании "Туполев" более 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 31... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:35

2021-09-02T19:35

2021-09-02T20:40

москва

арбитражный суд г. москвы

министерство обороны рф (минобороны рф)

пао "туполев"

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании "Туполев" более 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 31 марта 2016 года.Как следует из опубликованного определения суда, иск поступил в инстанцию 23 августа, его уже приняли к производству. Предварительные слушания назначили на 28 сентября.Как указано в документах ПАО "Туполев", предмет контракта — "выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов согласно перечню, утверждаемому в 2016-2018 годах". Другие подробности не приводятся.ПАО "Туполев" — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

https://ria.ru/20210901/sud-1748220209.html

москва

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москва, арбитражный суд г. москвы, министерство обороны рф (минобороны рф), пао "туполев"