https://ria.ru/20210902/chukotka-1748290599.html

ВТБ поможет развитию Чукотки

ВТБ поможет развитию Чукотки - РИА Новости, 02.09.2021

ВТБ поможет развитию Чукотки

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:53

2021-09-02T08:53

2021-09-02T08:53

новости компаний - экономика

втб

чукотский автономный округ

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру. В этом году банк уже открыл в Анадыре первое отделение, где клиенты могут оформить банковские продукты и получить консультации специалистов."Участие в социально-экономическом развитии регионов России – один из приоритетов ВТБ. Мы работаем во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, поддерживаем реальный сектор экономики, внедряем инструменты господдержки. На Чукотке банк планирует усилить работу с предприятиями ключевых отраслей региона, в частности, недропользования и других", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

https://ria.ru/20210902/vtb-1748289550.html

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новости компаний - экономика, втб, чукотский автономный округ, восточный экономический форум — 2021 (вэф)