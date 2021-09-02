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ВТБ поможет развитию Чукотки
ВТБ поможет развитию Чукотки - РИА Новости, 02.09.2021
ВТБ поможет развитию Чукотки
ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:53
2021-09-02T08:53
новости компаний - экономика
втб
чукотский автономный округ
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру. В этом году банк уже открыл в Анадыре первое отделение, где клиенты могут оформить банковские продукты и получить консультации специалистов."Участие в социально-экономическом развитии регионов России – один из приоритетов ВТБ. Мы работаем во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, поддерживаем реальный сектор экономики, внедряем инструменты господдержки. На Чукотке банк планирует усилить работу с предприятиями ключевых отраслей региона, в частности, недропользования и других", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
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новости компаний - экономика, втб, чукотский автономный округ, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:53 02.09.2021
 
ВТБ поможет развитию Чукотки

Зампрезидента-председателя правления ВТБ Бортников: банк поможет развитию Чукотки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру. В этом году банк уже открыл в Анадыре первое отделение, где клиенты могут оформить банковские продукты и получить консультации специалистов.
"Участие в социально-экономическом развитии регионов России – один из приоритетов ВТБ. Мы работаем во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, поддерживаем реальный сектор экономики, внедряем инструменты господдержки. На Чукотке банк планирует усилить работу с предприятиями ключевых отраслей региона, в частности, недропользования и других", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Новости компаний - ЭкономикаВТБЧукотский автономный округВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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