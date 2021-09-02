https://ria.ru/20210902/bank-1748382378.html

ПСБ активно развивает корпоративные СМИ

ПСБ активно развивает корпоративные СМИ - РИА Новости, 02.09.2021

ПСБ активно развивает корпоративные СМИ

ПСБ активно использует современные медиатренды, в том числе развивает ряд корпоративных СМИ, отвечающих различным задачам банка и охватывающих различные... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:47

2021-09-02T15:47

2021-09-02T15:47

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ПСБ активно использует современные медиатренды, в том числе развивает ряд корпоративных СМИ, отвечающих различным задачам банка и охватывающих различные аудитории читателей, заявила старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.Выступая на сессии "Новые медиа: окно в мир или лабиринт неизвестности?", прошедшей в рамках Восточного экономического форума, Подгузова привела в пример "ПСБ Блог", предназначенный для повышения финансовой грамотности. Ресурс, по ее словам, рассказывает истории успеха бизнесменов, делится свежими лайфхаками по банковским продуктам и учит более эффективно управлять своими деньгами. Печатное издание "Перспективное развитие. Журнал о промышленности, диверсификации производства и финансах" и интернет портал "Перспективное развитие" позволяют подробно раскрывать все аспекты промышленного производства и диверсификации."Собственное медиа позволяет говорить о сложном простым языком, не зависеть от редакций СМИ, выходить с желаемой периодичностью. Большим преимуществом является и то, что при грамотной подаче такой контент не воспринимается как агрессивная реклама. Как результат, растет аудитория, вовлеченность, эксперты бренда более узнаваемы", - сказала Подгузова.

https://ria.ru/20210902/bank-1748330342.html

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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия