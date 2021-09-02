https://ria.ru/20210902/afganistan-1748372488.html
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию - РИА Новости, 02.09.2021
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию
Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:59
2021-09-02T14:59
2021-09-02T15:03
в мире
испания
афганистан
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747944206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_557aebc99e591250c3cde0b454d149d3.jpg
МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура.В четверг с ним встретилась генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо.Как пояснили в ведомстве, Карим был эвакуирован в Испанию вместе со своей семьей.В ходе встречи Карим сообщил испанскому генпрокурору о политической, социальной и гуманитарной ситуации в стране на момент его отъезда из Афганистана, а также "выразил обеспокоенность за бывших сотрудников и других лиц, связанных с афганскими органами правосудия, которые остаются в стране", говорится в сообщении генпрокуратуры.Дельгадо выразила озабоченность "по поводу защиты прав человека, особенно женщин и девочек, а также других лиц и групп, которым грозит преследование, и особенно тех, кто работает в афганской системе правосудия, женщин-судей, прокуроров и адвокатов".
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
https://ria.ru/20210902/shagi-1748362959.html
испания
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747944206_408:330:2699:2048_1920x0_80_0_0_ac62a4a7ba827aeab373b962cdf133c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, афганистан
14:59 02.09.2021 (обновлено: 15:03 02.09.2021)
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию
Бывшего генерального прокурора Афганистана Забихулла Карима эвакуировали в Испанию
МАДРИД, 2 сен – РИА Новости.
Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию
, сообщила испанская генпрокуратура.
В четверг с ним встретилась генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо.
Как пояснили в ведомстве, Карим был эвакуирован в Испанию вместе со своей семьей.
В ходе встречи Карим сообщил испанскому генпрокурору о политической, социальной и гуманитарной ситуации в стране на момент его отъезда из Афганистана, а также "выразил обеспокоенность за бывших сотрудников и других лиц, связанных с афганскими органами правосудия, которые остаются в стране", говорится в сообщении генпрокуратуры.
Дельгадо выразила озабоченность "по поводу защиты прав человека, особенно женщин и девочек, а также других лиц и групп, которым грозит преследование, и особенно тех, кто работает в афганской системе правосудия, женщин-судей, прокуроров и адвокатов".