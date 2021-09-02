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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748372488.html
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию - РИА Новости, 02.09.2021
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию
Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:59
2021-09-02T15:03
в мире
испания
афганистан
захват власти в афганистане талибами
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МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура.В четверг с ним встретилась генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо.Как пояснили в ведомстве, Карим был эвакуирован в Испанию вместе со своей семьей.В ходе встречи Карим сообщил испанскому генпрокурору о политической, социальной и гуманитарной ситуации в стране на момент его отъезда из Афганистана, а также "выразил обеспокоенность за бывших сотрудников и других лиц, связанных с афганскими органами правосудия, которые остаются в стране", говорится в сообщении генпрокуратуры.Дельгадо выразила озабоченность "по поводу защиты прав человека, особенно женщин и девочек, а также других лиц и групп, которым грозит преследование, и особенно тех, кто работает в афганской системе правосудия, женщин-судей, прокуроров и адвокатов".
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
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в мире, испания, афганистан
14:59 02.09.2021 (обновлено: 15:03 02.09.2021)
 
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию

Бывшего генерального прокурора Афганистана Забихулла Карима эвакуировали в Испанию

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Читать ria.ru в
МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура.
В четверг с ним встретилась генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо.
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Как пояснили в ведомстве, Карим был эвакуирован в Испанию вместе со своей семьей.
В ходе встречи Карим сообщил испанскому генпрокурору о политической, социальной и гуманитарной ситуации в стране на момент его отъезда из Афганистана, а также "выразил обеспокоенность за бывших сотрудников и других лиц, связанных с афганскими органами правосудия, которые остаются в стране", говорится в сообщении генпрокуратуры.
Дельгадо выразила озабоченность "по поводу защиты прав человека, особенно женщин и девочек, а также других лиц и групп, которым грозит преследование, и особенно тех, кто работает в афганской системе правосудия, женщин-судей, прокуроров и адвокатов".
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