https://ria.ru/20210902/afganistan-1748372488.html

Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию

Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию - РИА Новости, 02.09.2021

Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию

Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:59

2021-09-02T14:59

2021-09-02T15:03

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МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим был эвакуирован в Испанию, сообщила испанская генпрокуратура.В четверг с ним встретилась генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо.Как пояснили в ведомстве, Карим был эвакуирован в Испанию вместе со своей семьей.В ходе встречи Карим сообщил испанскому генпрокурору о политической, социальной и гуманитарной ситуации в стране на момент его отъезда из Афганистана, а также "выразил обеспокоенность за бывших сотрудников и других лиц, связанных с афганскими органами правосудия, которые остаются в стране", говорится в сообщении генпрокуратуры.Дельгадо выразила озабоченность "по поводу защиты прав человека, особенно женщин и девочек, а также других лиц и групп, которым грозит преследование, и особенно тех, кто работает в афганской системе правосудия, женщин-судей, прокуроров и адвокатов".

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

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в мире, испания, афганистан