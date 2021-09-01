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Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса
Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что намерен начать переговоры с президентом США Джо Байденом с тем Крыма, Донбасса и "нормандского... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:27
2021-09-01T10:27
в мире
киев
оон
франция
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что намерен начать переговоры с президентом США Джо Байденом с тем Крыма, Донбасса и "нормандского формата".Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Будет несколько секторов нашего разговора: безопасность, война, экономика… Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется вопрос не в том, о чем спрашивает Украина и, что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал "Дом" в YouTube.На уточняющий вопрос о том, прозвучат ли на переговорах с Байденом темы "нормандского формата", Крыма и Донбасса, Зеленский отметил, что "думаю, мы с этого и начнем".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/zelenskiy-1748113085.html
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748103507.html
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в мире, киев, оон, франция, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, россия
10:27 01.09.2021
 
Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса

Глава Украины Зеленский намерен начать переговоры с Джо Байденом с тем Крыма и Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что намерен начать переговоры с президентом США Джо Байденом с тем Крыма, Донбасса и "нормандского формата".
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
10:15В мире
На Украине высмеяли Зеленского за странное поведение в США
"Будет несколько секторов нашего разговора: безопасность, война, экономика… Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется вопрос не в том, о чем спрашивает Украина и, что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал "Дом" в YouTube.
На уточняющий вопрос о том, прозвучат ли на переговорах с Байденом темы "нормандского формата", Крыма и Донбасса, Зеленский отметил, что "думаю, мы с этого и начнем".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
08:40
Зеленский и шеф Пентагона обсудили положение в Донбассе
 
В миреКиевООНФранцияВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2Россия
 
 
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