Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса
Глава Украины Зеленский намерен начать переговоры с Джо Байденом с тем Крыма и Донбасса
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что намерен начать переговоры с президентом США Джо Байденом с тем Крыма, Донбасса и "нормандского формата".
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
"Будет несколько секторов нашего разговора: безопасность, война, экономика… Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется вопрос не в том, о чем спрашивает Украина и, что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал "Дом" в YouTube.
На уточняющий вопрос о том, прозвучат ли на переговорах с Байденом темы "нормандского формата", Крыма и Донбасса, Зеленский отметил, что "думаю, мы с этого и начнем".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.