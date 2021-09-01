https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748114529.html

Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса

Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский намерен начать переговоры с Байденом с тем Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что намерен начать переговоры с президентом США Джо Байденом с тем Крыма, Донбасса и "нормандского... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:27

2021-09-01T10:27

2021-09-01T10:27

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владимир зеленский

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что намерен начать переговоры с президентом США Джо Байденом с тем Крыма, Донбасса и "нормандского формата".Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Будет несколько секторов нашего разговора: безопасность, война, экономика… Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется вопрос не в том, о чем спрашивает Украина и, что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал "Дом" в YouTube.На уточняющий вопрос о том, прозвучат ли на переговорах с Байденом темы "нормандского формата", Крыма и Донбасса, Зеленский отметил, что "думаю, мы с этого и начнем".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/zelenskiy-1748113085.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748103507.html

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в мире, киев, оон, франция, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, россия