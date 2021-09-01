https://ria.ru/20210901/yugra-1748184443.html

Стрит-арт художники украсят Югру к шахматной олимпиаде и конгрессу FIDE

Стрит-арт художники украсят Югру к шахматной олимпиаде и конгрессу FIDE - РИА Новости, 01.09.2021

Стрит-арт художники украсят Югру к шахматной олимпиаде и конгрессу FIDE

Мастера уличного искусства – участники стрит-арт-экспедиции "ЮГРА-2022" – распишут стены в 22 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа в рамках... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:52

2021-09-01T15:52

2021-09-01T15:52

ханты-мансийский автономный округ

олимпийские игры

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москва

ханты-мансийский автономный округ

fide

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Мастера уличного искусства – участники стрит-арт-экспедиции "ЮГРА-2022" – распишут стены в 22 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа в рамках мероприятия, приуроченного к проведению в следующем году 44-й Всемирной шахматной Олимпиады и Конгресса FIDE, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры."Серия из более чем двух десятков настенных картин появится до конца сентября 2021 года и будет посвящена магической природе ума, сказочному гостеприимству нашего северного края. Ведь гостеприимство – базовая ценность любого региона. И мы через творчество стремимся заявить не только о грядущем шахматном событии, но и о том, что Югра – очень дружелюбная и теплая территория: для спорта, путешествий и незабываемых эмоций", - приводит департамент слова художественного руководителя стрит-арт-экспедиции Николая Чебоненко.Отмечается, что в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске созданы "творческие хабы", откуда 13 художников отправились в муниципалитеты Югры для написания уличных картин. Первые композиции уже появились в Приобье, Игриме и Пыть-Яхе, всего будут расписаны 22 стены в 22 муниципалитетах округа.Как отметил президент Федерации шахмат Югры, в работах художников будет отражен "югорский культурный код" - взгляд на шахматы через призму региональной идентичности.Всемирная шахматная олимпиада и конгресс FIDE пройдут в России летом 2022 года в Москве и Ханты-Мансийске. В мероприятиях примут участие свыше 3,5 тысячи гостей, спортсменов, официальных лиц из более чем 190 стран.

https://ria.ru/20210706/investitsii-1740172351.html

https://ria.ru/20210830/sinkhrotron-1747495970.html

нижневартовск

москва

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, нижневартовск, москва, ханты-мансийский автономный округ, fide, югра