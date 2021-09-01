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Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью

Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью - РИА Новости, 01.09.2021

Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью

Женщина, пострадавшая в результате обрушения стены после взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, скончалась в больнице, следователи... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:50

2021-09-01T10:50

2021-09-01T10:50

происшествия

тверская область

игорь руденя

россия

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РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения стены после взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, скончалась в больнице, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУСК.Как ранее проинформировал РИА Новости представитель экстренных служб, два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Тверской области вечером в понедельник. Обрушилась часть внешней стены, было повреждено остекление шести окон, эвакуированы десять человек. Правительство региона сообщило, что губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь жильцам дома, в том числе с предоставлением временного жилья нуждающимся."Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности))", - говорится в сообщении.По версии следствия, в одной из квартир "произошел хлопок бытового газа с последующим обрушением стены в другой квартире по месту проживания женщины 1972 года рождения, вследствие чего последняя получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, не приходя в сознание".Уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление точной причины и очага взрыва газа, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20210830/tver-1747904448.html

https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html

тверская область

россия

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происшествия, тверская область, игорь руденя, россия