Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью
После смерти пострадавшей при взрыве газа в доме в городе Красный Холм возбудили дело
РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения стены после взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, скончалась в больнице, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУСК.
Как ранее проинформировал РИА Новости представитель экстренных служб, два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Тверской области вечером в понедельник. Обрушилась часть внешней стены, было повреждено остекление шести окон, эвакуированы десять человек. Правительство региона сообщило, что губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь жильцам дома, в том числе с предоставлением временного жилья нуждающимся.
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"Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности))", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в одной из квартир "произошел хлопок бытового газа с последующим обрушением стены в другой квартире по месту проживания женщины 1972 года рождения, вследствие чего последняя получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, не приходя в сознание".
Уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление точной причины и очага взрыва газа, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели.