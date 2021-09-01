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Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью
Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью - РИА Новости, 01.09.2021
Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью
Женщина, пострадавшая в результате обрушения стены после взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, скончалась в больнице, следователи... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:50
2021-09-01T10:50
происшествия
тверская область
игорь руденя
россия
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РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения стены после взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, скончалась в больнице, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУСК.Как ранее проинформировал РИА Новости представитель экстренных служб, два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Тверской области вечером в понедельник. Обрушилась часть внешней стены, было повреждено остекление шести окон, эвакуированы десять человек. Правительство региона сообщило, что губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь жильцам дома, в том числе с предоставлением временного жилья нуждающимся."Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности))", - говорится в сообщении.По версии следствия, в одной из квартир "произошел хлопок бытового газа с последующим обрушением стены в другой квартире по месту проживания женщины 1972 года рождения, вследствие чего последняя получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, не приходя в сознание".Уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление точной причины и очага взрыва газа, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20210830/tver-1747904448.html
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происшествия, тверская область, игорь руденя, россия
10:50 01.09.2021
 
Умерла пострадавшая при взрыве газа в доме под Тверью

После смерти пострадавшей при взрыве газа в доме в городе Красный Холм возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения стены после взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, скончалась в больнице, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУСК.
Как ранее проинформировал РИА Новости представитель экстренных служб, два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Тверской области вечером в понедельник. Обрушилась часть внешней стены, было повреждено остекление шести окон, эвакуированы десять человек. Правительство региона сообщило, что губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь жильцам дома, в том числе с предоставлением временного жилья нуждающимся.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 21:52
При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека
"Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности))", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в одной из квартир "произошел хлопок бытового газа с последующим обрушением стены в другой квартире по месту проживания женщины 1972 года рождения, вследствие чего последняя получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, не приходя в сознание".
Уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление точной причины и очага взрыва газа, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели.
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 07:39
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
 
ПроисшествияТверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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