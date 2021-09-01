https://ria.ru/20210901/viza-1748159747.html

Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров

Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров - РИА Новости, 01.09.2021

Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров

В Сети обнаружены сайты, маскирующиеся под те, что ведут официальные визовые центры, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:58

2021-09-01T14:58

2021-09-01T14:58

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ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Сети обнаружены сайты, маскирующиеся под те, что ведут официальные визовые центры, сообщает АТОР.По словам специалистов, есть сайт, предлагающий помощь в оформлении виз в Австрию, Грецию, Хорватию и еще 25 стран мира. На главной странице указано, что услуги предоставляет "VFS GLOBAL RUSSIA — визовый центр".Однако внизу мелким шрифтом значится, что ресурс "не является официальным сайтом VFS Global", а лишь "предоставляет юридическую консультацию по вопросам миграции и оформления документов"."Подобные компании, как рассказывают и туристы, и операторы, берут деньги за заполнение анкет на визу, хотя это можно сделать самим, проверку комплектности документов", — поясняют в АТОР.Также в таких компаниях не проводят биометрию и другие необходимые для оформления процедуры. Чтобы не терять время и деньги, эксперты рекомендуют обращаться только на сайт официального визового центра VFS Global.

https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, виза, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы