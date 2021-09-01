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Туризм
https://ria.ru/20210901/viza-1748159747.html
Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров
Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров - РИА Новости, 01.09.2021
Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров
В Сети обнаружены сайты, маскирующиеся под те, что ведут официальные визовые центры, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:58
2021-09-01T14:58
туризм
путешествия
виза
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Сети обнаружены сайты, маскирующиеся под те, что ведут официальные визовые центры, сообщает АТОР.По словам специалистов, есть сайт, предлагающий помощь в оформлении виз в Австрию, Грецию, Хорватию и еще 25 стран мира. На главной странице указано, что услуги предоставляет "VFS GLOBAL RUSSIA — визовый центр".Однако внизу мелким шрифтом значится, что ресурс "не является официальным сайтом VFS Global", а лишь "предоставляет юридическую консультацию по вопросам миграции и оформления документов"."Подобные компании, как рассказывают и туристы, и операторы, берут деньги за заполнение анкет на визу, хотя это можно сделать самим, проверку комплектности документов", — поясняют в АТОР.Также в таких компаниях не проводят биометрию и другие необходимые для оформления процедуры. Чтобы не терять время и деньги, эксперты рекомендуют обращаться только на сайт официального визового центра VFS Global.
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353
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путешествия, виза, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы
14:58 01.09.2021
 

Эксперты предупредили о появлении сторонних сайтов визовых центров

© РИА Новости / Александр КряжевОбъединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Сети обнаружены сайты, маскирующиеся под те, что ведут официальные визовые центры, сообщает АТОР.
По словам специалистов, есть сайт, предлагающий помощь в оформлении виз в Австрию, Грецию, Хорватию и еще 25 стран мира. На главной странице указано, что услуги предоставляет "VFS GLOBAL RUSSIA — визовый центр".
Однако внизу мелким шрифтом значится, что ресурс "не является официальным сайтом VFS Global", а лишь "предоставляет юридическую консультацию по вопросам миграции и оформления документов".
"Подобные компании, как рассказывают и туристы, и операторы, берут деньги за заполнение анкет на визу, хотя это можно сделать самим, проверку комплектности документов", — поясняют в АТОР.
Также в таких компаниях не проводят биометрию и другие необходимые для оформления процедуры. Чтобы не терять время и деньги, эксперты рекомендуют обращаться только на сайт официального визового центра VFS Global.
Брест - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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