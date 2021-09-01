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Тверская область
https://ria.ru/20210901/verkhnevolzhe-1748191260.html
В Верхневолжье введены в эксплуатацию три новых детских сада
В Верхневолжье введены в эксплуатацию три новых детских сада - РИА Новости, 01.09.2021
В Верхневолжье введены в эксплуатацию три новых детских сада
К 1 сентября в Тверской области введены в эксплуатацию три новых детских сада, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:27
2021-09-01T16:27
тверская область
торжок
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. К 1 сентября в Тверской области введены в эксплуатацию три новых детских сада, сообщает пресс-служба регионального правительства."Вложили душу в учреждение, сделали его, как для своих детей. Это видно во всех помещениях, на территории, видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками. Глядя на них, мы понимаем, что все, что мы сегодня делаем – это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитывается, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение", – сказал губернатор области Игорь Руденя, посещая в среду новый детский сад в Твери.Детский сад рассчитан на 150 мест, в нем восемь групп, каждая оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.Пресс-служба наопминает, что в 2020 году в Тверской области были введены в строй пять детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Всего за прошедшие пять лет в Верхневолжье появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.
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торжок, тверь, игорь руденя
16:27 01.09.2021
 

В Верхневолжье введены в эксплуатацию три новых детских сада

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Новый детский сад в Твери
Новый детский сад в Твери - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. К 1 сентября в Тверской области введены в эксплуатацию три новых детских сада, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Вложили душу в учреждение, сделали его, как для своих детей. Это видно во всех помещениях, на территории, видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками. Глядя на них, мы понимаем, что все, что мы сегодня делаем – это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитывается, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение", – сказал губернатор области Игорь Руденя, посещая в среду новый детский сад в Твери.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста"
Детский сад рассчитан на 150 мест, в нем восемь групп, каждая оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.
Пресс-служба наопминает, что в 2020 году в Тверской области были введены в строй пять детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Всего за прошедшие пять лет в Верхневолжье появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.
 
Тверская областьТоржокТверьИгорь Руденя
 
 
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