https://ria.ru/20210901/vaktsinatsiya-1748199596.html

Более трех миллионов жителей Подмосковья привились от коронавируса

Более трех миллионов жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 01.09.2021

Более трех миллионов жителей Подмосковья привились от коронавируса

Более трех миллионов жителей Московской области уже прошли оба этапа вакцинации от коронавируса, сообщает телеканал "360". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:01

2021-09-01T17:01

2021-09-01T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более трех миллионов жителей Московской области уже прошли оба этапа вакцинации от коронавируса, сообщает телеканал "360"."Благодаря тому, что полный курс вакцинации прошли три миллиона человек, наблюдается стабилизация с заболеваемостью COVID-19 в регионе", –рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана СтригунковаЗаписаться на вакцинацию жители Московской области могут через областной сайт "Госуслуги", в поликлинике, в МФЦ или по телефону 122. На сайте covid.mz.mosreg.ruесть онлайн-карта, с помощью которой можно выбрать удобный прививочный пункт.Для прививки нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.Вакцинация для жителей МО бесплатна. Вакцинироваться может любой житель старше 18 лет, есть противопоказания для беременных, людей с хроническими заболеваниями и с аллергией на компоненты вакцины.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова