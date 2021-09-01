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В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов

В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов - РИА Новости, 01.09.2021

В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов

В Москве привиты более 60% сотрудников вузов, по стране - 45%, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:34

2021-09-01T10:34

2021-09-01T11:09

распространение коронавируса

образование - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

валерий фальков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Москве привиты более 60% сотрудников вузов, по стране - 45%, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."В Москве этот уже порог 60% перешагнули... по стране, по-моему, чуть больше 45%", - заявил он в интервью НТВ.Около 12% студентов в РФ привиты от коронавируса, вузам предстоит разъяснительная работа по поводу вакцинации, также отметил Фальков."В целом, если по России брать, это более 12%... Вузам предстоит большую разъяснительную работу организовать", - заявил Фальков.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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