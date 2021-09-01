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В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов
В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов - РИА Новости, 01.09.2021
В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов
В Москве привиты более 60% сотрудников вузов, по стране - 45%, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:34
2021-09-01T10:34
2021-09-01T11:09
распространение коронавируса
образование - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
валерий фальков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Москве привиты более 60% сотрудников вузов, по стране - 45%, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."В Москве этот уже порог 60% перешагнули... по стране, по-моему, чуть больше 45%", - заявил он в интервью НТВ.Около 12% студентов в РФ привиты от коронавируса, вузам предстоит разъяснительная работа по поводу вакцинации, также отметил Фальков."В целом, если по России брать, это более 12%... Вузам предстоит большую разъяснительную работу организовать", - заявил Фальков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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образование - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, валерий фальков
10:34 01.09.2021 (обновлено: 11:09 01.09.2021)
В Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов
Минобрнауки: в Москве от коронавируса привили более 60 процентов сотрудников вузов