В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения
С.–Петербург, 1 сен - РИА Новости. В Ленинградской области начнут готовить кадры для работы в судостроительной отрасли; для этого в общеобразовательных школах региона создадут инженерные классы, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Глава региона отметил, что в регионе особое внимание уделено исполнению решений Совбеза по подготовке кадров для сферы судостроения и авиастроения, а также созданию в общеобразовательных школах инженерных классов, развитию научно-исследовательской базы в сфере судостроения и кораблестроения.
Как сообщил Дрозденко, в рамках выполнения указаний президента РФ от 29 января этого года в Ленинградской области создан инженерный класс на базе Сосновского центра образования в Приозерском районе. Также регион взаимодействует с Морским техническим университетом. Пилотный проект реализуется с целью профессиональной ориентации школьников.
"В этом году мы выделили средства из бюджета области на закупку оборудования, проведена реновация школы, построен дополнительный корпус. Образовательный процесс начнется уже завтра, уверен, что это вызовет огромный интерес у школьников, особенно у старшеклассников. У нас работает четыре класса ― "Компьютерное моделирование и проектирование", "Оптика лазеров", "Морская робототехника и судомоделизм" и "Экономика и управление", ― уточнил глава региона.
В Ленинградской области на приморской учебно-научной базе также создается Инновационный научно-технический центр "Санкт-Петербургского государственного морского технического университета". Центр станет драйвером инновационного развития региона, позволит обеспечить развитие рынка технологий в традиционных секторах развития экономики и создаст новые рабочие места.