https://ria.ru/20210901/sudostroenie-1748142751.html

В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения

В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения - РИА Новости, 01.09.2021

В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения

В Ленинградской области начнут готовить кадры для работы в судостроительной отрасли; для этого в общеобразовательных школах региона создадут инженерные классы,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:55

2021-09-01T12:55

2021-09-01T12:55

ленинградская область

приозерский район

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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С.–Петербург, 1 сен - РИА Новости. В Ленинградской области начнут готовить кадры для работы в судостроительной отрасли; для этого в общеобразовательных школах региона создадут инженерные классы, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.Глава региона отметил, что в регионе особое внимание уделено исполнению решений Совбеза по подготовке кадров для сферы судостроения и авиастроения, а также созданию в общеобразовательных школах инженерных классов, развитию научно-исследовательской базы в сфере судостроения и кораблестроения.Как сообщил Дрозденко, в рамках выполнения указаний президента РФ от 29 января этого года в Ленинградской области создан инженерный класс на базе Сосновского центра образования в Приозерском районе. Также регион взаимодействует с Морским техническим университетом. Пилотный проект реализуется с целью профессиональной ориентации школьников.В Ленинградской области на приморской учебно-научной базе также создается Инновационный научно-технический центр "Санкт-Петербургского государственного морского технического университета". Центр станет драйвером инновационного развития региона, позволит обеспечить развитие рынка технологий в традиционных секторах развития экономики и создаст новые рабочие места.

https://ria.ru/20210827/podderzhka-1747498933.html

приозерский район

ленинградская область

россия

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приозерский район, ленинградская область, александр дрозденко, россия