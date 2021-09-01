Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210901/sudostroenie-1748142751.html
В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения
В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения - РИА Новости, 01.09.2021
В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения
В Ленинградской области начнут готовить кадры для работы в судостроительной отрасли; для этого в общеобразовательных школах региона создадут инженерные классы,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:55
2021-09-01T12:55
ленинградская область
приозерский район
ленинградская область
александр дрозденко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748147098_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_738c0f2f6103d707c6cc8ff6d8379b84.jpg
С.–Петербург, 1 сен - РИА Новости. В Ленинградской области начнут готовить кадры для работы в судостроительной отрасли; для этого в общеобразовательных школах региона создадут инженерные классы, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.Глава региона отметил, что в регионе особое внимание уделено исполнению решений Совбеза по подготовке кадров для сферы судостроения и авиастроения, а также созданию в общеобразовательных школах инженерных классов, развитию научно-исследовательской базы в сфере судостроения и кораблестроения.Как сообщил Дрозденко, в рамках выполнения указаний президента РФ от 29 января этого года в Ленинградской области создан инженерный класс на базе Сосновского центра образования в Приозерском районе. Также регион взаимодействует с Морским техническим университетом. Пилотный проект реализуется с целью профессиональной ориентации школьников.В Ленинградской области на приморской учебно-научной базе также создается Инновационный научно-технический центр "Санкт-Петербургского государственного морского технического университета". Центр станет драйвером инновационного развития региона, позволит обеспечить развитие рынка технологий в традиционных секторах развития экономики и создаст новые рабочие места.
https://ria.ru/20210827/podderzhka-1747498933.html
приозерский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748147098_74:0:1141:800_1920x0_80_0_0_d2ec9471d95b9437960bb40cad1bc243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приозерский район, ленинградская область, александр дрозденко, россия
12:55 01.09.2021
 

В Ленобласти начнут готовить кадры для судостроения

© Фото : "СПбГМТУ"Николай Патрушев и Александр Дрозденко в рамках совещания в СПбГМТУ
Николай Патрушев и Александр Дрозденко в рамках совещания в СПбГМТУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : "СПбГМТУ"
Читать ria.ru в
С.–Петербург, 1 сен - РИА Новости. В Ленинградской области начнут готовить кадры для работы в судостроительной отрасли; для этого в общеобразовательных школах региона создадут инженерные классы, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Глава региона отметил, что в регионе особое внимание уделено исполнению решений Совбеза по подготовке кадров для сферы судостроения и авиастроения, а также созданию в общеобразовательных школах инженерных классов, развитию научно-исследовательской базы в сфере судостроения и кораблестроения.
Как сообщил Дрозденко, в рамках выполнения указаний президента РФ от 29 января этого года в Ленинградской области создан инженерный класс на базе Сосновского центра образования в Приозерском районе. Также регион взаимодействует с Морским техническим университетом. Пилотный проект реализуется с целью профессиональной ориентации школьников.
"В этом году мы выделили средства из бюджета области на закупку оборудования, проведена реновация школы, построен дополнительный корпус. Образовательный процесс начнется уже завтра, уверен, что это вызовет огромный интерес у школьников, особенно у старшеклассников. У нас работает четыре класса ― "Компьютерное моделирование и проектирование", "Оптика лазеров", "Морская робототехника и судомоделизм" и "Экономика и управление", ― уточнил глава региона.
В Ленинградской области на приморской учебно-научной базе также создается Инновационный научно-технический центр "Санкт-Петербургского государственного морского технического университета". Центр станет драйвером инновационного развития региона, позволит обеспечить развитие рынка технологий в традиционных секторах развития экономики и создаст новые рабочие места.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 13:00Ленинградская область
Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей
 
Ленинградская областьПриозерский районЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:40Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов
14:38Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера
14:38В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане
14:38Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок
14:34Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена
14:33Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам в Пензе, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
Лента новостейМолния