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Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП
Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП - РИА Новости, 01.09.2021
Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП
Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:53
2021-09-01T07:54
происшествия
тамбовская область
авто
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По данным ГУМЧС по Тамбовской области, информация об аварии поступила в 05.30 мск среды."Поступило сообщение о том, что в Мичуринском районе на автодороге Р-22, произошло столкновение четырех автомобилей: автобуса Temsa Opalin и легковых автомобилей Audi Q7, Toyota Camry и ВАЗ 2114", - говорится в сообщении ГУМЧС.Автобус следовал из Москвы в Астрахань, на данный момент пассажиры отправлены попутно следующим автобусом к месту назначения."Восемь человек пострадали. Одна женщина доставлена в больницу, у нее черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Семи оказана помощь на месте", - пояснил собеседник агентства.По его словам, в автобусе получили травмы два человека, им оказали помощь амбулаторно.Спасатели отмечают, что перекрытия автодороги из-за ДТП нет, но разлито дизельное топливо из автобуса.
https://ria.ru/20210831/dtp-1747993016.html
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происшествия, тамбовская область, авто
07:53 01.09.2021 (обновлено: 07:54 01.09.2021)
 
Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП

Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным ГУМЧС по Тамбовской области, информация об аварии поступила в 05.30 мск среды.
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"Поступило сообщение о том, что в Мичуринском районе на автодороге Р-22, произошло столкновение четырех автомобилей: автобуса Temsa Opalin и легковых автомобилей Audi Q7, Toyota Camry и ВАЗ 2114", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Автобус следовал из Москвы в Астрахань, на данный момент пассажиры отправлены попутно следующим автобусом к месту назначения.
"Восемь человек пострадали. Одна женщина доставлена в больницу, у нее черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Семи оказана помощь на месте", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, в автобусе получили травмы два человека, им оказали помощь амбулаторно.
Спасатели отмечают, что перекрытия автодороги из-за ДТП нет, но разлито дизельное топливо из автобуса.
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