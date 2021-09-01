https://ria.ru/20210901/stolknovenie-1748100451.html

Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП

Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП - РИА Новости, 01.09.2021

Под Тамбовом восемь человек пострадали в результате ДТП

Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:53

2021-09-01T07:53

2021-09-01T07:54

происшествия

тамбовская область

авто

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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По данным ГУМЧС по Тамбовской области, информация об аварии поступила в 05.30 мск среды."Поступило сообщение о том, что в Мичуринском районе на автодороге Р-22, произошло столкновение четырех автомобилей: автобуса Temsa Opalin и легковых автомобилей Audi Q7, Toyota Camry и ВАЗ 2114", - говорится в сообщении ГУМЧС.Автобус следовал из Москвы в Астрахань, на данный момент пассажиры отправлены попутно следующим автобусом к месту назначения."Восемь человек пострадали. Одна женщина доставлена в больницу, у нее черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Семи оказана помощь на месте", - пояснил собеседник агентства.По его словам, в автобусе получили травмы два человека, им оказали помощь амбулаторно.Спасатели отмечают, что перекрытия автодороги из-за ДТП нет, но разлито дизельное топливо из автобуса.

https://ria.ru/20210831/dtp-1747993016.html

https://ria.ru/20210831/dtp-1747961054.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тамбовская область, авто