https://ria.ru/20210901/smi-inoagenty-1748189597.html

В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму

В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму - РИА Новости, 01.09.2021

В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму

Появление темы СМИ-иноагентов связано с тем, что нужны скандалы перед выборами в Госдуму, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:17

2021-09-01T16:17

2021-09-01T16:17

политика

андрей климов

совет федерации рф

выборы в государственную думу

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Появление темы СМИ-иноагентов связано с тем, что нужны скандалы перед выборами в Госдуму, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из соавторов законодательства об иноагентах Андрей Климов.Ранее ряд независимых СМИ направили совместное письмо президенту РФ Владимиру Путину, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением внести поправки в законы об иноагентах. Среди предложений – внесение СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке."Мы считаем, что то законодательство, которое действует сейчас, - оно достаточно", - сказал Климов, отметив, что такой же позиции придерживаются и в Госдуме.По его мнению, тема СМИ-иноагентов появилась именно сейчас, "потому что нужны скандалы перед выборами в Госдуму". "При чем тут суд? Они же не поражаются в правах, тем более, конституционных", - отметил сенатор.Климов напомнил, что действующее законодательство не запрещает работу СМИ-иноагентов, они лишь должны соответствующим образом маркировать свою продукцию.Политик также сообщил, что комиссия СФ в конце года проанализирует, как работает на практике действующее законодательство, в том числе и в отношении иноагентов.

https://ria.ru/20210821/pikety-1746698365.html

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политика, андрей климов, совет федерации рф, выборы в государственную думу, принятие закона о сми-иноагентах, россия