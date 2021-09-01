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В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму
В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму - РИА Новости, 01.09.2021
В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму
Появление темы СМИ-иноагентов связано с тем, что нужны скандалы перед выборами в Госдуму, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:17
2021-09-01T16:17
политика
андрей климов
совет федерации рф
выборы в государственную думу
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Появление темы СМИ-иноагентов связано с тем, что нужны скандалы перед выборами в Госдуму, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из соавторов законодательства об иноагентах Андрей Климов.Ранее ряд независимых СМИ направили совместное письмо президенту РФ Владимиру Путину, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением внести поправки в законы об иноагентах. Среди предложений – внесение СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке."Мы считаем, что то законодательство, которое действует сейчас, - оно достаточно", - сказал Климов, отметив, что такой же позиции придерживаются и в Госдуме.По его мнению, тема СМИ-иноагентов появилась именно сейчас, "потому что нужны скандалы перед выборами в Госдуму". "При чем тут суд? Они же не поражаются в правах, тем более, конституционных", - отметил сенатор.Климов напомнил, что действующее законодательство не запрещает работу СМИ-иноагентов, они лишь должны соответствующим образом маркировать свою продукцию.Политик также сообщил, что комиссия СФ в конце года проанализирует, как работает на практике действующее законодательство, в том числе и в отношении иноагентов.
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политика, андрей климов, совет федерации рф, выборы в государственную думу, принятие закона о сми-иноагентах, россия
16:17 01.09.2021
 
В Совфеде связали появление темы СМИ-иноагентов с выборами в Госдуму

Сенатор Климов: тема СМИ-иноагентов нужна для скандалов перед выборами в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Появление темы СМИ-иноагентов связано с тем, что нужны скандалы перед выборами в Госдуму, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из соавторов законодательства об иноагентах Андрей Климов.
Ранее ряд независимых СМИ направили совместное письмо президенту РФ Владимиру Путину, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением внести поправки в законы об иноагентах. Среди предложений – внесение СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке.
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"Мы считаем, что то законодательство, которое действует сейчас, - оно достаточно", - сказал Климов, отметив, что такой же позиции придерживаются и в Госдуме.
По его мнению, тема СМИ-иноагентов появилась именно сейчас, "потому что нужны скандалы перед выборами в Госдуму". "При чем тут суд? Они же не поражаются в правах, тем более, конституционных", - отметил сенатор.
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Климов напомнил, что действующее законодательство не запрещает работу СМИ-иноагентов, они лишь должны соответствующим образом маркировать свою продукцию.
Политик также сообщил, что комиссия СФ в конце года проанализирует, как работает на практике действующее законодательство, в том числе и в отношении иноагентов.
 
ПолитикаАндрей КлимовСовет Федерации РФВыборы в Государственную думуПринятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
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