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У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение

У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение - РИА Новости, 01.09.2021

У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение

У приключенческого фильма студии Disney "Круиз по джунглям", основанного на популярном аттракционе Диснейленда, будет сиквел, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T01:53

2021-09-01T01:53

2021-09-01T01:53

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дуэйн джонсон

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. У приключенческого фильма студии Disney "Круиз по джунглям", основанного на популярном аттракционе Диснейленда, будет сиквел, сообщает The Hollywood Reporter. По информации издания, Эмили Блант и Дуэйн Джонсон собираются вернуться к своим ролям — бесстрашной исследовательницы Лили Хоутон и остроумного капитана корабля Фрэнка.Режиссером второй части будет Жауме Кольет-Серра, который снял первый фильм, а продюсерами станут Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флинн, Дэни Гарсиа, Хирам Гарсиа, а также Дуэйн Джонсон и Скотт Шелдон. В The Hollywood Reporter отмечают, что на студии решились на сиквел благодаря успеху первого "Круиза по джунглям". Почти сразу после премьеры 30 июля картина заработала более 35 миллионов долларов в прокате и более 30 миллионов на платформе Disney + Premier Access за первые три дня. Лента несколько недель оставалась лидером по кассовым сборам, а на пятый уикенд после релиза выручка на внутреннем рынке упала всего на 21 процент. В результате "Круиз по джунглям" заработал 187 миллионов долларов. Фильм также получил высокие оценки на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes: от зрителей — 92 процента "свежести", а от критиков — 63 процента.

https://ria.ru/20210816/cruella-1745807979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter, дуэйн джонсон