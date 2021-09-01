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Культура
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У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение
У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение - РИА Новости, 01.09.2021
У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение
У приключенческого фильма студии Disney "Круиз по джунглям", основанного на популярном аттракционе Диснейленда, будет сиквел, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T01:53
2021-09-01T01:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
the hollywood reporter
дуэйн джонсон
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. У приключенческого фильма студии Disney "Круиз по джунглям", основанного на популярном аттракционе Диснейленда, будет сиквел, сообщает The Hollywood Reporter. По информации издания, Эмили Блант и Дуэйн Джонсон собираются вернуться к своим ролям — бесстрашной исследовательницы Лили Хоутон и остроумного капитана корабля Фрэнка.Режиссером второй части будет Жауме Кольет-Серра, который снял первый фильм, а продюсерами станут Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флинн, Дэни Гарсиа, Хирам Гарсиа, а также Дуэйн Джонсон и Скотт Шелдон. В The Hollywood Reporter отмечают, что на студии решились на сиквел благодаря успеху первого "Круиза по джунглям". Почти сразу после премьеры 30 июля картина заработала более 35 миллионов долларов в прокате и более 30 миллионов на платформе Disney + Premier Access за первые три дня. Лента несколько недель оставалась лидером по кассовым сборам, а на пятый уикенд после релиза выручка на внутреннем рынке упала всего на 21 процент. В результате "Круиз по джунглям" заработал 187 миллионов долларов. Фильм также получил высокие оценки на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes: от зрителей — 92 процента "свежести", а от критиков — 63 процента.
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новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter, дуэйн джонсон
01:53 01.09.2021
 

У приключенческого фильма "Круиз по джунглям" будет продолжение

© Walt Disney Studios Кадр из фильма "Круиз по Джунглям"
Кадр из фильма Круиз по Джунглям
© Walt Disney Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. У приключенческого фильма студии Disney "Круиз по джунглям", основанного на популярном аттракционе Диснейленда, будет сиквел, сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, Эмили Блант и Дуэйн Джонсон собираются вернуться к своим ролям — бесстрашной исследовательницы Лили Хоутон и остроумного капитана корабля Фрэнка.
Режиссером второй части будет Жауме Кольет-Серра, который снял первый фильм, а продюсерами станут Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флинн, Дэни Гарсиа, Хирам Гарсиа, а также Дуэйн Джонсон и Скотт Шелдон.
В The Hollywood Reporter отмечают, что на студии решились на сиквел благодаря успеху первого "Круиза по джунглям". Почти сразу после премьеры 30 июля картина заработала более 35 миллионов долларов в прокате и более 30 миллионов на платформе Disney + Premier Access за первые три дня.
Лента несколько недель оставалась лидером по кассовым сборам, а на пятый уикенд после релиза выручка на внутреннем рынке упала всего на 21 процент. В результате "Круиз по джунглям" заработал 187 миллионов долларов.
Фильм также получил высокие оценки на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes: от зрителей — 92 процента "свежести", а от критиков — 63 процента.
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