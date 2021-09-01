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Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе
Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе - РИА Новости, 01.09.2021
Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе
Третий корпус школы №8 в микрорайоне Кучино в Балашихе заработал 1 сентября. Раньше ученики были вынуждены учиться в две смены из-за нехватки мест. Теперь этот... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:46
2021-09-01T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Третий корпус школы №8 в микрорайоне Кучино в Балашихе заработал 1 сентября. Раньше ученики были вынуждены учиться в две смены из-за нехватки мест. Теперь этот вопрос решился, сообщил телеканал "360".Всего в школе учится 2181 ребенок. Новый корпус рассчитан на 600 учеников.Пристройку к школе открыли при участии вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы округа Сергея Юрова."Сегодня очень большой праздник для округа: открыли три школы. В школе №8 заработала хорошая пристройка. Для губернатора очень важно, что открываются новые школы", – сказала вице-губернатор МО Наталья Виртуозова.В новом корпусе есть все необходимые помещения: спортивный и актовый залы, библиотека, кабинет врача. Во дворе есть волейбольная и футбольная площадки, беговые дорожки и игровая зона.Всего в Балашихе 1 сентября открылись три новые школы на 2,6 тысячи мест.
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московская область (подмосковье)
19:46 01.09.2021
 

Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе

© РИА Новости / Виталий АньковУчитель начальных классов с первоклассниками в классе на уроке
Учитель начальных классов с первоклассниками в классе на уроке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Третий корпус школы №8 в микрорайоне Кучино в Балашихе заработал 1 сентября. Раньше ученики были вынуждены учиться в две смены из-за нехватки мест. Теперь этот вопрос решился, сообщил телеканал "360".
Всего в школе учится 2181 ребенок. Новый корпус рассчитан на 600 учеников.
Пристройку к школе открыли при участии вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы округа Сергея Юрова.
"Сегодня очень большой праздник для округа: открыли три школы. В школе №8 заработала хорошая пристройка. Для губернатора очень важно, что открываются новые школы", – сказала вице-губернатор МО Наталья Виртуозова.
В новом корпусе есть все необходимые помещения: спортивный и актовый залы, библиотека, кабинет врача. Во дворе есть волейбольная и футбольная площадки, беговые дорожки и игровая зона.
Всего в Балашихе 1 сентября открылись три новые школы на 2,6 тысячи мест.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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