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Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе

Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе - РИА Новости, 01.09.2021

Третий корпус школы №8 открыли в Балашихе

Третий корпус школы №8 в микрорайоне Кучино в Балашихе заработал 1 сентября. Раньше ученики были вынуждены учиться в две смены из-за нехватки мест. Теперь этот... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:46

2021-09-01T19:46

2021-09-01T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Третий корпус школы №8 в микрорайоне Кучино в Балашихе заработал 1 сентября. Раньше ученики были вынуждены учиться в две смены из-за нехватки мест. Теперь этот вопрос решился, сообщил телеканал "360".Всего в школе учится 2181 ребенок. Новый корпус рассчитан на 600 учеников.Пристройку к школе открыли при участии вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы округа Сергея Юрова."Сегодня очень большой праздник для округа: открыли три школы. В школе №8 заработала хорошая пристройка. Для губернатора очень важно, что открываются новые школы", – сказала вице-губернатор МО Наталья Виртуозова.В новом корпусе есть все необходимые помещения: спортивный и актовый залы, библиотека, кабинет врача. Во дворе есть волейбольная и футбольная площадки, беговые дорожки и игровая зона.Всего в Балашихе 1 сентября открылись три новые школы на 2,6 тысячи мест.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)