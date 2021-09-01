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Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца - РИА Новости, 01.09.2021
Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
Россиянин Ваас-Феникс Нокард, утверждающий, что приплыл с Кунашира и обнаруженный на самом северном японском острове Хоккайдо, подал заявку на статус беженца в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:45
2021-09-01T13:45
в мире
япония
саппоро
хоккайдо
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Россиянин Ваас-Феникс Нокард, утверждающий, что приплыл с Кунашира и обнаруженный на самом северном японском острове Хоккайдо, подал заявку на статус беженца в Японии, со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Киодо.В ближайшее время его депортация не планируется, уточняет агентство.Ранее сообщалось, что россиянин может быть депортирован в Россию уже в начале сентября.Как стало известно ранее, 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. При этом информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард. Затем СМИ сообщали, что полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира до берегов Японии. Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов. Сообщалось также, что Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.В конце августа генконсульство России в Саппоро сообщило, что получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд.
https://ria.ru/20210825/gidrokostyum-1747129513.html
япония
саппоро
хоккайдо
кунашир (остров)
россия
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в мире, япония, саппоро, хоккайдо, кунашир (остров), россия
13:45 01.09.2021
 
Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца

Киодо: приплывший с острова Кунашир россиянин подал заявку на статус беженца в Японии

© Фото : Rs1421Здание МИДа Японии
Здание МИДа Японии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Rs1421
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Россиянин Ваас-Феникс Нокард, утверждающий, что приплыл с Кунашира и обнаруженный на самом северном японском острове Хоккайдо, подал заявку на статус беженца в Японии, со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Киодо.
В ближайшее время его депортация не планируется, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что россиянин может быть депортирован в Россию уже в начале сентября.
Как стало известно ранее, 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. При этом информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард. Затем СМИ сообщали, что полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира до берегов Японии. Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов. Сообщалось также, что Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.
В конце августа генконсульство России в Саппоро сообщило, что получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд.
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 06:47
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
 
В миреЯпонияСаппороХоккайдоКунашир (остров)Россия
 
 
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