https://ria.ru/20210901/rosselkhozbank-1748215721.html

Россельхозбанк открыл "Школу фермера" в 27 регионах

Россельхозбанк открыл "Школу фермера" в 27 регионах - РИА Новости, 01.09.2021

Россельхозбанк открыл "Школу фермера" в 27 регионах

В России 1 сентября стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". Открыли двери "Школы" в 27 регионах для почти... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:25

2021-09-01T18:25

2021-09-01T18:25

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 сен – Пресс-служба Россельхозбанка. В России 1 сентября стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". Открыли двери "Школы" в 27 регионах для почти 1000 слушателей Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Общая география проекта увеличилась в 10 раз за год - до 41 региона, а среди новых направлений подготовки появился сельский туризм.Студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них сельский и агротуризм, рыбоводство и аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и другие.Кроме того, в учебные планы включены такие обязательные предметы, как маркетинг, органика, финансовые и нефинансовые сервисы, газомоторное топливо, сельскохозяйственные кооперации, цифровые решения, каналы сбыта, продвижение региональных брендов (проект "Вкусы России").В церемонии открытия третьей волны "Школы фермера" приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.С начала запуска в 2020 году обучение в "Школе фермера" прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда "Свое" на создание и развитие новых малых форм хозяйствования.В 25 регионах инициатива Россельхозбанк реализуется впервые. Это Белгородская, Вологодская, Ленинградская, Ивановская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская и Воронежская области, Забайкальский, Краснодарский, Пермский края, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Мордовия, Республика Тыва.Спустя год "Школа фермера" снова открывается в регионе-пионере проекта – в Московской области, а также возвращается в регион-участник второго этапа - Чувашскую Республику.Первый поток охватил 4 региона, с учетом второго – 16. Таким образом, присоединение новых регионов к третьему потоку увеличило географию "Школы фермера" до 41 субъекта, то есть в 10 раз за год."Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.Выпускники получают дипломы государственного образца по направлениям сельского хозяйства и возможность поучаствовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Министерства сельского хозяйства.Обучение финансируется Россельхозбанком. Общая продолжительность курса – до трёх месяцев.АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы