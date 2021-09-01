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Путин предложил школьникам поговорить об истории
Путин предложил школьникам поговорить об истории - РИА Новости, 01.09.2021
Путин предложил школьникам поговорить об истории
Президент России Владимир Путин пошутил, что если разбудить его ночью, он сможет всё рассказать о внешней и внутренней политике, также глава государства сообщил РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:57
2021-09-01T10:57
общество
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что если разбудить его ночью, он сможет всё рассказать о внешней и внутренней политике, также глава государства сообщил о своем базовом образовании и предложил школьникам обсудить историю, поскольку она позволяет понять, в каких условиях Россия живет сегодня и что ее ждет в будущем.В ходе открытого урока для учащихся школы Всероссийского детского центра "Океан" Путин напомнил о своем базовом образовании - юридическом. "Я учился в университете пять лет, у нас был очень хороший педагогический, профессорский, преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали", - рассказал президент.Он добавил, что мог бы рассказать школьникам об экономике, которой занимается практически каждый день. "Но все-таки я защищался (диссертацию) по теме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы". Чрезвычайно важная вещь для нашей экономики. Здесь я тоже чувствую себя экспертом и специалистом. Можно было бы говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало", - сказал президент России.Президент России подчеркнул, что история не только интересный и важный предмет, но и является фундаментом всех гуманитарных знаний. "Это важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше", - заключил он.
https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html
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общество, владимир путин, россия
10:57 01.09.2021
 
Путин предложил школьникам поговорить об истории

Президент Путин предложил школьникам обсудить историю, чтобы понять, что ждет Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что если разбудить его ночью, он сможет всё рассказать о внешней и внутренней политике, также глава государства сообщил о своем базовом образовании и предложил школьникам обсудить историю, поскольку она позволяет понять, в каких условиях Россия живет сегодня и что ее ждет в будущем.
В ходе открытого урока для учащихся школы Всероссийского детского центра "Океан" Путин напомнил о своем базовом образовании - юридическом. "Я учился в университете пять лет, у нас был очень хороший педагогический, профессорский, преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали", - рассказал президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Он добавил, что мог бы рассказать школьникам об экономике, которой занимается практически каждый день. "Но все-таки я защищался (диссертацию) по теме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы". Чрезвычайно важная вещь для нашей экономики. Здесь я тоже чувствую себя экспертом и специалистом. Можно было бы говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало", - сказал президент России.
"Ночью разбуди - я вам все расскажу и в сфере внутренней и внешней политики - можно было бы и на эту тему поговорить. Но я в качестве темы избрал историю. В этой области я не считаю себя специалистом, экспертом, поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа на предлагаемую тему", - отметил Путин.
Президент России подчеркнул, что история не только интересный и важный предмет, но и является фундаментом всех гуманитарных знаний. "Это важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше", - заключил он.
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