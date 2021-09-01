https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html

Путин предложил школьникам поговорить об истории

Путин предложил школьникам поговорить об истории - РИА Новости, 01.09.2021

Путин предложил школьникам поговорить об истории

Президент России Владимир Путин пошутил, что если разбудить его ночью, он сможет всё рассказать о внешней и внутренней политике, также глава государства сообщил РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:57

2021-09-01T10:57

2021-09-01T10:57

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121278_0:364:2993:2047_1920x0_80_0_0_a6b8a5e6d4055194b8e3a942a5ed3061.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что если разбудить его ночью, он сможет всё рассказать о внешней и внутренней политике, также глава государства сообщил о своем базовом образовании и предложил школьникам обсудить историю, поскольку она позволяет понять, в каких условиях Россия живет сегодня и что ее ждет в будущем.В ходе открытого урока для учащихся школы Всероссийского детского центра "Океан" Путин напомнил о своем базовом образовании - юридическом. "Я учился в университете пять лет, у нас был очень хороший педагогический, профессорский, преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали", - рассказал президент.Он добавил, что мог бы рассказать школьникам об экономике, которой занимается практически каждый день. "Но все-таки я защищался (диссертацию) по теме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы". Чрезвычайно важная вещь для нашей экономики. Здесь я тоже чувствую себя экспертом и специалистом. Можно было бы говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало", - сказал президент России.Президент России подчеркнул, что история не только интересный и важный предмет, но и является фундаментом всех гуманитарных знаний. "Это важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше", - заключил он.

https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748115692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия