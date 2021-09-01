https://ria.ru/20210901/puteshestviya-1748139760.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде за рубеж
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде за рубеж - РИА Новости, 01.09.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде за рубеж
Определены самые востребованные направления для путешествий за границу на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:03
2021-09-01T18:03
2021-09-01T18:03
туризм
брест
гомель
санкт-петербург
минск
витебск
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий за границу на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек по оформленным билетам за рубеж вырос на 38 процентов, до 3,3 тысячи рублей в одну сторону. По сравнению с 2019 годом это меньше на четверть (27 процентов).Доля путешествий за границу на поездах за год выросла с 0,1 до 2,5 процентов.Среди зарубежных направлений на первом месте Москва — Минск, куда было оформлено более трети билетов. Средний чек в одну сторону составил 3,5 тысячи рублей.На втором месте — маршрут из Петербурга в Минск. Его выбрали 6,5 процента путешественников, плативших в среднем 4,6 тысячи рублей за билет в одну сторону.Замыкает тройку направление Москва — Орша. Такие билеты приобретали почти пять процентов пассажиров в среднем за 2,2 тысячи рублей.В десятку самых популярных вошли еще несколько маршрутов в белорусские города – в Брест, Витебск и Гомель, а также в абхазский город Гагра.
https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html
брест
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санкт-петербург
минск
витебск
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брест, гомель, санкт-петербург, минск, витебск, москва, новости - туризм, гагра, поезда, туризм, отдых в россии 2021 летом, белоруссия, абхазия
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий за границу на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек по оформленным билетам за рубеж вырос на 38 процентов, до 3,3 тысячи рублей в одну сторону. По сравнению с 2019 годом это меньше на четверть (27 процентов).
Доля путешествий за границу на поездах за год выросла с 0,1 до 2,5 процентов.
Среди зарубежных направлений на первом месте Москва — Минск, куда было оформлено более трети билетов. Средний чек в одну сторону составил 3,5 тысячи рублей.
На втором месте — маршрут из Петербурга в Минск. Его выбрали 6,5 процента путешественников, плативших в среднем 4,6 тысячи рублей за билет в одну сторону.
Замыкает тройку направление Москва — Орша. Такие билеты приобретали почти пять процентов пассажиров в среднем за 2,2 тысячи рублей.
В десятку самых популярных вошли еще несколько маршрутов в белорусские города – в Брест, Витебск и Гомель, а также в абхазский город Гагра.