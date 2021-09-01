https://ria.ru/20210901/puteshestviya-1748139760.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде за рубеж

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде за рубеж - РИА Новости, 01.09.2021

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде за рубеж

Определены самые востребованные направления для путешествий за границу на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:03

2021-09-01T18:03

2021-09-01T18:03

туризм

брест

гомель

санкт-петербург

минск

витебск

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий за границу на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек по оформленным билетам за рубеж вырос на 38 процентов, до 3,3 тысячи рублей в одну сторону. По сравнению с 2019 годом это меньше на четверть (27 процентов).Доля путешествий за границу на поездах за год выросла с 0,1 до 2,5 процентов.Среди зарубежных направлений на первом месте Москва — Минск, куда было оформлено более трети билетов. Средний чек в одну сторону составил 3,5 тысячи рублей.На втором месте — маршрут из Петербурга в Минск. Его выбрали 6,5 процента путешественников, плативших в среднем 4,6 тысячи рублей за билет в одну сторону.Замыкает тройку направление Москва — Орша. Такие билеты приобретали почти пять процентов пассажиров в среднем за 2,2 тысячи рублей.В десятку самых популярных вошли еще несколько маршрутов в белорусские города – в Брест, Витебск и Гомель, а также в абхазский город Гагра.

https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html

брест

гомель

санкт-петербург

минск

витебск

москва

гагра

белоруссия

абхазия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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