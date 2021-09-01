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Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе
Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе - РИА Новости, 01.09.2021
Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:34
2021-09-01T11:34
2021-09-01T11:34
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР.На снижение показателя повлияли наводнения и недавние новые вспышки COVID-19.Более серьезное падение зафиксировано в непроизводственном секторе: индекс деловой активности упал с 53,3 в июле до 47,5 в августе, что свидетельствует о сокращении активности в этой сфере.
https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html
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экономика, китай