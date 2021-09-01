https://ria.ru/20210901/proizvodstvo-1748129133.html

Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе

Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе - РИА Новости, 01.09.2021

Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:34

2021-09-01T11:34

2021-09-01T11:34

россия-китай: главное

экономика

китай

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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР.На снижение показателя повлияли наводнения и недавние новые вспышки COVID-19.Более серьезное падение зафиксировано в непроизводственном секторе: индекс деловой активности упал с 53,3 в июле до 47,5 в августе, что свидетельствует о сокращении активности в этой сфере.

https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай