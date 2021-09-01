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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210901/proizvodstvo-1748129133.html
Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе
Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе - РИА Новости, 01.09.2021
Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:34
2021-09-01T11:34
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР.На снижение показателя повлияли наводнения и недавние новые вспышки COVID-19.Более серьезное падение зафиксировано в непроизводственном секторе: индекс деловой активности упал с 53,3 в июле до 47,5 в августе, что свидетельствует о сокращении активности в этой сфере.
https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html
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экономика, китай
11:34 01.09.2021
 

Индекс деловой активности в секторе производства КНР сократился в августе

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс деловой активности в производственном секторе Китая сократился с 50,4 в июле до 50,1 в августе, свидетельствуют данные Госстатуправления КНР.
На снижение показателя повлияли наводнения и недавние новые вспышки COVID-19.
Возвращение Пекина к обычной жизни - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 11:21Россия-Китай: Главное
В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления
Более серьезное падение зафиксировано в непроизводственном секторе: индекс деловой активности упал с 53,3 в июле до 47,5 в августе, что свидетельствует о сокращении активности в этой сфере.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитай
 
 
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